Sono Motors: BaFin gibt grünes Licht für Kampagne

Gute Nachricht für Sono Motors: Nach Unternehmensangaben hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nun die Prüfung des im Rahmen der Bekanntgabe seiner neuen Finanzierungsstrategie angekündigten Community-Beteiligungsprogramms positiv abgeschlossen.

Damit können ab sofort, neben den bestehenden Reservierern eines Sion, auch zukünftige Reservierer an den Gewinnen des Unternehmens partizipieren. Über einen sogenannten Community Pool erhalten die Reservierer des Solar Electric Vehicle Sion anteilig Bezugsrechte an den Unternehmensgewinnen sowie möglichen Verkaufserlösen. Dafür verzichten die Gründer von Sono Motors vollständig auf ihre Gewinnbezugsrechte und bringen ihre sämtlichen verfügbaren Bezugsrechte von 64,07 Prozent in den Community Pool ein.

Anfang Dezember hatten die Gründer die Crowdfunding-Aktion gestartet, nachdem sie Verhandlungen mit Finanzinvestoren abgebrochen hatten. Das Interesse des Investors hätte laut Sono Motors nicht dazu geführt, dass der Sion wie geplant in Europa auf den Markt gekommen wäre – stattdessen wurde ein Verlust der Patente befürchtet. Mit der Kampagne will das Unternehmen bis zum 30.12.2019 stattliche 50 Millionen Euro einsammeln. Laut der aktuellen Mitteilung liegt die Funding-Kampagne inzwischen bei 14 Millionen Euro, für die angebotenen Darlehen hätten sich rund 1.000 Interessenten registriert.

„Wir verstehen uns als wertebasiertes und verantwortungsvoll handelndes Unternehmen, das eine neue Art Unternehmertum repräsentiert“, sagt Jona Christians, CEO und einer der Gründer von Sono Motors. „Dazu gehört die Wertschätzung unserer Unterstützer, die wir nicht als Kunden sehen sondern als integralen Bestandteil von Sono Motors. Sie machen dieses Projekt möglich und setzen damit ein öffentliches Zeichen für die dringend notwendige Verkehrswende und eine zukunftsfähige, ressourcenschonende Mobilität.“

sonomotors.com (Mitteilung), sonomotors.com (Details)