Telekom errichtet 100. Schnellladestation

Die Deutsche Telekom verdichtet ihr bundesweites Netz an Schnellladestationen für E-Autos weiter. In Großstädten, an Autobahnen und in Klein- und Mittelstädten hat ihr Tochterunternehmen Comfort Charge inzwischen 100 Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils mindestens 100 kW errichtet.

In einer Mitteilung kündigt der Konzern nun an, 2020 die Zahl der eigenen Ladepunkte weiter auszubauen – ein konkretes Ziel wird aber nicht genannt. Unter der Bezeichnung Comfort Charge laufen bei der Deutschen Telekom jedoch nur die eigenen Ladesäulen. Der Ladedienst, der einst als Telekom Ladestrom gestartet ist, heißt inzwischen Get Charge.

Auch hier wurde das Netz jüngst erweitert – wie bei Ladediensten üblich jedoch in einem ganz anderen Maßstab als beim Aufbau eines eigenen Netzes an Ladestationen. Ein Jahr nach Marktstart hat Get Charge nun mit der französischen Roaming-Plattform Gireve ein Roaming-Abkommen unterzeichnet. Europaweit sind mit Get Charge ab 2020 mehr als 70.000 Ladepunkte in 29 Ländern verfügbar.

Zum ersten Geburtstag von Get Charge am 19. Dezember 2019 plant die Telekom eine Gratis-Aktion: An diesem Tag können Kunden bei Comfort Charge gratis an den High Power Chargern laden – also nur an jeden 100 Stationen, die auch von der Telekom betrieben werden.

telekom.com