Zwickau plant 52 öffentliche Ladesäulen bis 2022

Zwickau wird offenbar zur zweiten sächsischen Modellkommune innerhalb des Projekts „E-Com“. Die Stadt wolle bis 2022 insgesamt 52 öffentliche Ladesäulen aufbauen. Zudem sollen am VW-Werk in Zwickau im Rahmen des Projekts 93 Normal-Ladesäulen sowie fünf Schnelllader errichtet werden.

Was die geplanten 52 Ladesäulen innerhalb des Projekts angeht, so belaufen sich die veranschlagten Kosten für Personal, Planung und Bau auf 1,4 Millionen Euro. Diese Summe wird vollständig vom Bundeswirtschaftsministerium übernommen.

An dem Projekt „E-Com“ ist neben der Stadt auch Volkswagen, die Westsächsische Hochschule (WHZ) und die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden beteiligt.

Im Detail handelt es sich um 50 AC-Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten und zwei Schnellladern. Noch ist unklar, wo die Ladesäulen aufgestellt werden. Im kommenden Jahr soll hierfür ein Konzept entwickelt werden, welches laut Baubürgermeisterin Kathrin Köhler (CDU) im Mai 2020 spruchreif sein könnte. Bestehende Parkplätze würden nicht wegfallen. Zudem soll kein „aufwendiger“ Netzausbau erfolgen. Dafür setzt man auf Forschungsergebnisse der Westsächsischen Hochschule. Zudem sei die Entwicklung einer App geplant, über die Ladepunkte reserviert werden könnten. Die Stadtratsfraktionen haben das Vorhaben mit Vorbehalten begrüßt.

Auch am VW-Werk in Zwickau werden Ladesäulen aufgebaut. Im Rahmen des Projekts sollen dort 93 Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten und fünf Schnelladesäulen errichtet werden. Volkswagen muss jedoch 60 Prozent der Kosten selbst tragen. Zur Erinnerung: Insgesamt wird der deutsche Autobauer an seinem Werk in Zwickau allerdings 250 Ladepunkte installieren.

Mit diesem Vorhaben will die Stadt Zwickau nach Dresden zur zweiten sächsischen Modellkommune werden. Im Gegensatz zu Zwickau fällt der Ausbau der Ladeinfrastruktur in der sächsischen Landeshauptstadt jedpch üppiger aus: Bis 2022 sind über 400 Normal- und Schnellladestationen in Dresden geplant.

freiepresse.de