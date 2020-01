CATL beginnt Bau von Batteriezellen-Fabrik in Yibin

CATL hat mit dem Bau seines geplanten Batteriezellen-Werks in der Stadt Yibin in der südwestchinesischen Provinz Sichuan begonnen. Es soll in der ersten Phase, die innerhalb von 26 Monaten fertiggestellt sein soll, einen Output von 15 GWh liefern und in der zweiten Phase, die zwei Jahre später startet, eine Jahresproduktion von 30 GWh erreichen.

Von den zehn Milliarden RMB (1,28 Milliarden Euro), die bei der Vorstellung der Pläne im September genannt wurden, sollen in der ersten Phase 4,5 Milliarden RMB (rund 580 Millionen Euro) investiert werden. Offizielle Angaben zum Zelltyp, der in Yibin gefertigt werden soll, gibt es aber weiterhin nicht.

CATL wiederholte seine Aussagen vom September, wonach der Konzern mit dem neuen Werk in Sichuan seine Präsenz im Südwesten ausweiten und die Belieferung der dortigen Autowerke der chinesischen OEM verbessern will. In der Vereinbarung mit der Stadtverwaltung heißt es, dass Sichuan zum Stützpunkt für die NEV-Industrie in Westchina werden solle.

Die Anlage in Yibin wird damit nahezu parallel zur europäischen Batteriezellen-Fabrik von CATL nahe Erfurt entstehen. Auf dem Gelände am Erfurter Kreuz erfolgte der erste Spatenstich Mitte Oktober 2019, die Produktion soll Anfang 2022 beginnen. Die anfängliche Kapazität von 14 GWh liegt auf dem Niveau des chinesischen Werks, aktuell ist in Erfurt nach offiziellen Angaben aber nur ein Ausbau auf 24 GWh geplant.

gasgoo.com