Polizei Hamburg flottet Ampera-e als Streifenwagen ein

Die Polizei Hamburg hat die ersten sieben von insgesamt 16 Funkstreifenwagen mit Elektroantrieb in Empfang genommen. Es handelt sich um den Opel Ampera-e. Die Elektro-Flotte wird laut Polizei überwiegend im Rahmen der lokalen Präsenz für die Verkehrsraumüberwachung eingesetzt werden.

Das bedeutet, dass die E-Autos bei diesen Aufgaben vor allem von Angestellten im Polizeidienst (AIP) eingesetzt werden, nicht von Polizeibeamten. Dennoch scheinen die Elektroautos der Hamburger Polizei sehr wichtig, denn bei der Übergabe der ersten sieben Fahrzeuge an den Leiter der Schutzpolizei, Hartmut Dudde, war auch der Hamburger Polizeipräsident Ralf Martin Meyer anwesend.

Die Ampera-e sind unter anderem mit einem Blaulicht ausgerüstet und auch mit den blau-neongelben „Visibility-Elementen“ beklebt, um in der Optik der anderen Polizeifahrzeuge zu bleiben. Einen Unterschied gibt es aber: Ein kleiner Aufkleber auf der Fronthaube in Form eines grünen Kabels soll (zusammen mit dem E-Kennzeichen) verdeutlichen, dass es sich um ein Elektroauto handelt. Geladen werden sollen die Fahrzeuge sowohl bei der Polizei als auch an öffentlichen Ladestationen in der Stadt.

Aber auch außerhalb der Polizeiflotte dürfte die Anzahl der Elektroautos in der Hansestadt bald deutlich steigen. Der Hamburger Senat will, dass die rund 3.700 Taxis und Mietwagen der Stadt bis 2030 ausschließlich mit Elektroantrieb unterwegs sind. Das geht aus der ersten Fortschreibung des Hamburger Klimaplans hervor. Hierfür muss aber erst auf Bundesebene ein neues Gesetz in Kraft treten, damit Kommunen Taxi-Firmen eigene Abgas-Vorschriften machen dürfen.

Die Taxen-Union Hansa Hamburg begrüßte gegenüber dem NDR diese Entscheidung, forderte bei der vorgeschriebenen Umstellung aber auch mehr Taxi-exklusive Ladesäulen. Der Vorsitzende Christian Brüggmann befürchtet unter anderem, dass die Ladesäulen andernfalls von Carsharing-Autos belegt werden. Aktuell gibt es laut Brüggmann in Hamburg nur zwei E-Taxis.

tag24.de, hamburg.de, presseportal.de, ndr.de (Klimaplan), hamburg.de (Klimaplan als PDF, Taxi-Regelung auf S. 38)