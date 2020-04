Vattenfall schafft ab 2021 nur noch E-Autos an

Der Energiekonzern Vattenfall hat seine Dienstwagen-Richtlinien überarbeitet und will ab 2021 nur noch Elektroautos anschaffen. Ausnahmen sind nur wenige vorgesehen. Bei den leichten Nutzfahrzeugen stockt die Elektrifizierung aber noch.

Vattenfall hat nach eigenen Angaben vor über drei Jahren mit der Umstellung seines Firmen-Fuhrparks begonnen. Die Flotte des schwedischen Unternehmens umfasst rund 4.600 Fahrzeuge. In einer Mitteilung hat Vattenfall nun eine Zwischenbilanz gezogen: Im Segment der Firmenwagen seien inzwischen fast zwei Drittel der Autos durch reine Elektrofahrzeuge oder Plug-in-Hybride ersetzt worden, so das Unternehmen.

Ab dem kommenden Jahr soll die Elektrifizierung weiter beschleunigt werden. Die dann gültigen Fuhrpark-Richtlinien sehen vor, dass etwa bei Dienstwagen für das Management nur noch reine Elektroautos bestellt werden dürfen. Die Regelung soll auch bei den Fahrzeugen des Vertriebs oder Pkw für den Servicebetrieb gelten. Hier gibt es jedoch die Ausnahme, dass nachweislich keine „bedeutenden Nachteile für das Geschäft“ entstehen dürfen. Fahrzeuge für wichtige Notfallreparaturen oder Fahrzeuge mit sehr hoher täglicher Kilometerleistung können demnach ausgenommen werden.

Weniger positiv sind die Zahlen aus dem Bereich der leichten Nutzfahrzeuge. Von den rund 2.600 Vans und Transportern sind laut Vattenfall gerade einmal weniger als zwei Prozent elektrifiziert. „Hauptgrund dafür sind die wenigen verfügbaren und geeigneten Fahrzeugmodelle auf dem Markt“, sagt Pieter Dumas, der bei Vattenfall die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte in Schweden, den Niederlanden und Deutschland koordiniert. „Aber das ändert sich seit kurzem und wir hoffen, schon bald auch die Elektrifizierung unserer Fahrzeuge dieser Kategorie beschleunigen zu können.“

Vattenfall ist auch Mitglied der EV100-Initiative, in der sich Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen dazu verpflichten, ihre Flotten zu elektrifizieren und Ladestationen für Mitarbeiter und Kunden zu errichten. Vattenfall hat nach eigenen Angaben 865 Ladestationen an seinen Bürostandorten installiert, die meisten davon in Schweden, Deutschland und den Niederlanden.

Quelle: Info per E-Mail