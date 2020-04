Covid-19 bremst Teslas Rekordkurs in Q1 2020 jäh aus

In abgeschwächter Form spiegeln Teslas Geschäftszahlen für das erste Quartal den wirtschaftlichen Schock wider, den die Covid-19-Pandemie weltweit ausgelöst hat. Mit einem minimalen Plus von 16 Millionen US-Dollar halten sich die Kalifornier gerade so in der Gewinnzone. Hart auf hart könnte es im zweiten Quartal kommen.

Von Januar bis März hat Tesla einen Umsatz von 5,99 Milliarden Dollar erwirtschaftet, unter dem Strich blieb davon am Ende eines von externen Faktoren maßgeblich erschütterten Quartals ein Mini-Gewinn von 16 Millionen Dollar bestehen. Bei den Auslieferungen sei man auf Rekordkurs gewesen, „bis unsere Geschäftstätigkeit im März unterbrochen wurde“, teilt Tesla im neuesten Geschäftsbericht mit. Statt eine neue Bestmarke zu setzen, sackte der Absatz wie berichtet merklich ab: von 112.000 ausgelieferten Fahrzeugen im vierten Quartal 2019 auf 88.400 Exemplare in Q1 2020.

Teslas Umsatz- und Gewinn-Kurve macht folglich einen Knick nach unten: Von 7,38 Milliarden Dollar Umsatz im Vorquartal geht’s 19 Prozent runter auf nun 5,99 Milliarden Dollar, von 105 Millionen Dollar Gewinn geht es abwärts auf 16 Millionen Dollar. Aber das Quartalsergebnis lässt sich durchaus auch positiv interpretieren: Im Vergleich zum ersten Quartal 2019 ist der Umsatz um 32 Prozent gewachsen. Außerdem betont Tesla, dass das im jüngsten Quartal auf den Markt gekommene Model Y schon jetzt einen Gewinnbeitrag leiste. Ein Novum: „Zum ersten Mal in unserer Geschichte ist ein neues Produkt in seinem ersten Quartal profitabel“, hebt der kalifornische Autobauer hervor.

Optimismus, geschweige denn Euphorie, kommt dennoch nicht auf. Ist Tesla-Chef Elon Musk sonst um die Formulierung von Messlatten für die eigene Firma nie verlegen, klingt die Prognose für das weitere Jahr außergewöhnlich vorsichtig: Es sei schwer vorherzusagen, wie schnell der Fahrzeugbau und die globale Lieferkette wieder das frühere Niveau erreichen werden, heißt es im Geschäftsbericht. Deshalb wolle man die Prognose für 2020 noch einmal überdenken. Damit spielt der Elektroautobauer auf seine Finanzziele, aber auch auf die ausgegebene Marschroute von 500.000 Fahrzeugen für das Gesamtjahr an.

Zur Einordnung: Mit 102.672 im ersten Quartal gebauten Fahrzeugen liegt Tesla etwa auf dem Niveau des Vorquartals. Um das Absatzziel von 500.000 Fahrzeugen 2020 noch zu erreichen, müsste Tesla nun aber jedes Quartal einen neuen Rekord schaffen. Extrem kompliziert, denn die US-Produktion ist noch immer vom Shutdown betroffen. Die Werke in Nevada und Fremont sollen frühestens am 4. Mai wieder in Betrieb gehen, wobei die Öffnung zu diesem Datum noch nicht in trockenen Tüchern sein soll. Und mit welcher Kapazität die Produktion an diesen Standorten dann wieder anlaufen wird, ist ebenfalls unklar. Im Geschäftsbericht heißt es dazu lediglich, dass man die Kapazität geschaffen habe, um in diesem Jahr mehr als 500.000 Fahrzeugauslieferungen zu erreichen, dass es aber ungewiss sei, wie schnell sich der Betrieb in Kooperation mit den Zulieferern wieder hochfahren lasse.

Hoffnungsträger in dieser undurchsichtigen Gemengelage bleibt das Model Y. Wie Tesla mitteilt, hat die Produktion des auf der Model-3-Plattform aufbauenden SUVs im ersten Quartal in Fremont begonnen. „Unser vereinfachter und skalierbarer Fertigungsansatz beginnt zu greifen“, betonen die Kalifornier mit Blick auf ein kombiniertes Fertigungskonzept aus einerseits neuen und andererseits gemeinsam mit dem Model 3 genutzten Produktionslinien. Laut Tesla sind im Debütquartal mehr Model-Y-Fahrzeuge gefertigt worden als seinerzeit Model-3-Fahrzeuge in ihren ersten beiden Produktionsquartalen. Konkrete Zahlen nennt der Hersteller nicht. Wie schon beim Model S und X fasst Tesla die technisch sehr ähnlichen Model 3 und Y bei den Angaben zusammen.

Ausgeliefert wird das Model Y bekanntlich seit Mitte März in den USA. Der Produktionshochlauf des neuen Modells soll an sich Mitte des Jahres abgeschlossen sein. Ob dies vor dem Hintergrund der aktuellen Ausnahmesituation realisierbar ist und wenn ja, wie sich dann die genaue Verteilung zwischen Model 3 und Model Y entwickeln wird, ist offen. Im Januar äußerte Tesla noch, dass man schätze, dass das Kompakt-SUV populärer werde als die kleine Limousine.

Ungeachtet der ausgebremsten Rekordjagd peilt Tesla für das zweite Quartal einen weiteren Ausbau der Produktionszahlen in Fremont (Model Y) und Shanghai (Model 3) an. Außerdem bekräftigt das Unternehmen nochmals, ab 2021 auch in Shanghai und Brandenburg mit dem Bau und der Auslieferung des Model Y starten zu wollen – und kommentiert: „Die Model-Y-Produktionslinien in Shanghai und Berlin bleiben unsere wichtigsten kurzfristigen Projekte“. Hinter diesen Plänen muss der E-Lkw Tesla Semi zurückweichen: Die für das laufende Jahr angekündigten ersten Lieferungen werden auf kommendes Jahr verschoben.

ir.tesla.com