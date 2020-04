Corona-Krise: Erste Auto-Werke nehmen Produktion wieder auf

Das Hyundai-Werk im tschechischen Nošovice hat nach mehr als drei Wochen Coronavirus-Betriebspause seinen Betrieb wieder aufgenommen. Auch bei Audi ist ein erstes Komponentenwerk wieder geöffnet – zumindest teilweise.

Rückblick: Seit Mitte März hatten zahlreiche Autobauer – angefangen mit PSA und FCA – ihre Werke in Europa und später auch Nordamerika nach und nach geschlossen. Seit Ende März ruhte die Autoproduktion in Europa quasi vollständig, einige Autobauer hatten die geplanten Eröffnungs-Termine wieder einkassiert und nach hinten verschoben.

Mit dem Hyundai-Werk in Nošovice läuft auch die Europa-Produktion des Kona Elektro wieder an. Diese war erst im März wenige Tage vor dem Shutdown gestartet. Erste Fahrzeuge wurden aber bereits ausgeliefert. Zudem kommt die Europa-Version des Kona Elektro 64 kWh auf eine etwas höhere Reichweite.

In Nošovice arbeiten aber vorerst nur zwei der sonst üblichen drei Schichten, wie ein Sprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zudem gelten verschärfte Hygiene-Vorschriften, das Betriebsgelände werde auch mehrmals täglich desinfiziert. Auch in der Kantine seien Trennwände installiert worden. Zu den vorläufigen Produktionskapazitäten machte der Sprecher aber keine Angaben.

Auch bei Audi hat im ungarischen Györ das erste Werk wieder die Produktion aufgenommen. Eine erste Linie zur Motorenmontage sei wieder in Betrieb, dort würden rund 100 Mitarbeiter „einige hundert Motoren am Tag“ fertigen. Audi ließ aber offen, welche Motoren wieder gebaut werden – aus Györ kommen auch die E-Motoren für den e-tron. Die e-tron-Fertigung in Brüssel soll (wie das Audi-Werk in Neckarsulm) am 20. April wieder anlaufen, Ingolstadt am 27. April.

automobil-produktion.de (Hyundai), businessinsider.de (Audi)