Coronavirus: Weitere Autobauer schließen europäische Werke

Mit PSA und FCA hat es angefangen, inzwischen haben fast alle Konkurrenten nachgezogen: Immer mehr Autobauer haben wegen der Coronavirus-Krise Produktionswerke in Europa geschlossen bzw. das angekündigt. Die Werksschließungen beeinträchtigen auch die Produktion elektrifizierter Modelle – ein Überblick.

Bei PSA sind ab Dienstag unter anderem das Werk in Saragossa, beide Opel-Werke in Rüsselsheim und Eisenach und die meisten französischen Werke geschlossen, zudem Gliwice in Polen und Ellesmere Port in Großbritannien. Am Mittwoch folgen drei weitere Werke, bis am Donnerstag auch Luton (GB) und Trnava in der Slowakei schließen. In Trnava wird unter anderem der Peugeot e-208 gebaut, in Saragossa der Opel Corsa-e, in Eisenach die PHEV-Versionen des Opel Grandland X.

Bei FCA wird unter anderem das Werk Melfi bei Rom geschlossen, in dem etwa die neue PHEV-Version des Jeep Renegade und Compass gebaut wird – Melfi soll künftig vor allem Plug-in Hybride bauen. Die Serienfertigung des neuen Fiat 500, der Anfang März vorgestellt wurde, soll in Mirafiori stattfinden, ist aber noch nicht angelaufen – dort sollen auch künftig Hybrid- und Elektromodelle von Maserati gefertigt werden. Unklar ist, ob der geplante Produktionsanlauf durch die Werksschließung verzögert wird.

Fiat Chrysler gab als Grund für die Produktionspause die stark gesunkene Nachfrage an. Deshalb sind auch nicht nur die sechs italienischen Werke, sondern auch die Produktionsstätten in Polen und Serbien betroffen. PSA seinerseits nannte die „erheblich beschleunigte Infektionsrate“ zur Begründung, aber auch „Lieferschwierigkeiten bei mehreren wichtigen Lieferanten“. Die Namen der Lieferanten nannte der französische Konzern aber nicht.

Auch der französische PSA-Konkurrent Renault hat ab sofort alle französischen Werke geschlossen – betroffen sind der Mitteilung zufolge 18.000 Mitarbeiter an zwölf Standorten. Darunter ist auch das Werk Flins, wo der Renault Zoe gebaut wird. Auch die Fertigung der E-Nutzfahrzeuge Kangoo Z.E. und Master Z.E. ruht. Im Gegensatz zu PSA und FCA nennt Renault aber kein Datum, wann die Produktion wieder anlaufen soll, sondern lediglich „sobald die Bedingungen dies zulassen“. Die Produktion in anderen Ländern hänge von der jeweiligen Situation ab. Französischen Medienberichten zufolge hat Renault bereits wegen der Teileversorgung seine spanischen Werke vorerst geschlossen. Die Produktion der PHEV-Modelle Captur (Valladolid) und Mégane (Palencia) hat zwar noch nicht begonnen. Verzögerungen sind – ähnlich wie beim Fiat 500 – noch nicht absehbar.

Auch Nissan und Seat haben ihre spanischen Werke für eine Woche geschlossen. Bei den Japanern ist unter anderem die Produktion des e-NV200 in Barcelona betroffen. Die Fertigung der angekündigten PHEV-Modelle bei Seat ist noch nicht angelaufen, der E-Kleinwagen Seat Mii electric wird bei Volkswagen in Bratislava gebaut. Da auch in der Slowakei der Notstand ausgerufen wurde, bereitet Volkswagen laut einem ARD-Bericht einen Stopp der dortigen Produktion vor – bestätigt hat das der Autobauer aber noch nicht. In Bratislava werden auch die PHEV-Versionen des Porsche Cayenne und Audi Q7 gebaut, die Produktion des kürzlich vorgestellten VW Touareg R ist noch nicht angelaufen.

Die Folgen der Werksschließungen lassen sich derzeit kaum abschätzen. Läuft die Produktion Ende März wieder wie geplant an, dürften bei elektrifizierten Fahrzeugen die Auswirkungen für die Kunden relativ gering sein – bei den monatelangen Wartezeiten auf ihre Neuwagen. Kritischer kann es werden, wenn wegen des Produktionsstopps wichtige Zulieferer Insolvenz anmelden müssen – dann wäre die Lieferkette tiefgreifender geschädigt.

Von deutschen Herstellern sind derzeit noch keine Werksschließungen bekannt, einem Bericht der „Automobilwoche“ zufolge werden aber bei einigen Unternehmen bereits Szenarien durchgespielt, wenn die Produktion nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. So wurden etwa bei Daimler persönliche Schichtübergaben gestrichen und Maßnahmen in den Kantinen ergriffen. Volkswagen hat die Autostadt in Wolfsburg bereits geschlossen, am Mittwoch soll auch die Gläserne Manufaktur in Dresden für den Besucherverkehr schließen. Die Fahrzeugproduktion soll aber vorerst weiterlaufen.

Update 17.03.2020: Der Auftragsfertiger Magna hat angekündigt, sein Grazer Werk bis zum 30. März zu schließen. Begründet wird dies auch damit, dass aufgrund der aufgebrochenen Lieferantenketten die Planbarkeit in der Produktion nicht mehr gegeben sei. Während die Fertigung ruht, soll das Engineering-Team weiter im Home Office arbeiten, so das Unternehmen. Bei Magna in Graz wird unter anderem der rein elektrische Jaguar I-Pace – dessen Produktion bereits im Februar zwischenzeitlich ausgesetzt werden musste – gefertigt sowie die Plug-in-Hybrid-Version des 5er BMW.

Inzwischen hat auch VW weitreichende Maßnahmen beschlossen. Am Vormittag hatten Medien zunächst unter Berufung auf einen Brief aus dem Betriebsrat berichtet, dass der Konzern im Laufe des Tages verkünden werde, dass am Freitag die vorerst letzte Schicht sei. Dann soll die Produktion in den „meisten europäischen Werken“ ausgesetzt werden.

In seiner digital übertragenen Rede zu den Geschäftszahlen 2019 bestätigte VW-Chef Herbert Diess die Angaben. „Angesichts der sich aktuell deutlich verschlechterten Absatzlage und der sich abzeichnenden Unsicherheit bei der Teileversorgung unserer Werke wird es an den Standorten unserer Marken unmittelbar auch zu Produktionsunterbrechungen kommen“, so Diess. „Für unsere spanischen Werke, Setubal in Portugal, Bratislava in der Slowakei und die Standorte von Lamborghini und Ducati in Italien gilt das bereits für diese Woche. Die meisten anderen deutschen und europäischen Werke des Konzerns bereiten sich auf eine Produktionsunterbrechung voraussichtlich für zwei bis drei Wochen vor.“ Oberstes Ziel sei es, die Ausbreitung des Coronavirus so stark wie möglich zu verlangsamen.

Mittlerweile hat VW mitgeteilt, dass die Produktion in den europäischen Werken sukzessive heruntergefahren wird. Betroffen sind auch Werke der Volkswagen Konzern Komponente. Das gilt zunächst für die Fertigungsstätten in Wolfsburg, Emden, Dresden, Osnabrück, Zwickau, Bratislava (Slowakei), Pamplona (Spanien), Palmela (Portugal) sowie die Komponentenwerke Braunschweig, Chemnitz, Hannover, Kassel, Salzgitter und die SITECH.

In Dresden wird beispielsweise der e-Golf gefertigt, in Wolfsburg neben dem e-Golf die PHEV-Versionen. Der Passat mit Plug-in-Hybrid wird in Emden gefertigt. In dem slowakischen Werk Bratislava sind wie weiter oben beschrieben zahlreiche BEV- und PHEV-Modelle betroffen. Doch auch den e-Crafter trifft es, denn auch VW Nutzfahrzeuge wird in Hannover die Produktion ab Donnerstag für voraussichtlich zehn Werktage stoppen.

In China laufen laut VW-CEO Diess die meisten Werke wieder. 31 von 33 Fertigungsstätten haben demnach die Produktion wieder aufgenommen, wenn auch teilweise noch mit verringerter Kapazität. Lediglich die Werke in Changsha in der zentralchinesischen Provinz Hunan und Urumqi, der Hauptstadt des umstrittenen uigurischen autonomen Gebietes Xinjiang, sind noch nicht wieder geöffnet.

Kurz nach VW gab auch Audi bekannt, seine Werke weltweit zu stoppen, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen – allerdings erst am kommenden Montag. Wie die VW-Tochter mitteilte, solle die Fertigung „kontrolliert und ordentlich bis Ende der Woche“ heruntergefahren werden – in den Werken Ingolstadt, Neckarsulm, Belgien, Mexiko und Ungarn. Davon sind die e-tron-Produktion in Brüssel sowie die diversen PHEV-Varianten in den jeweiligen Werken betroffen.

Am Nachmittag gab es auch Infos von Ford: Ab Donnerstag sollen die Bänder in allen europäischen Werken still stehen. Damit sind die deutschen Werke Köln und Saarlouis betroffen, aus Sicht der elektrifizierten Modelle ist auch das Werk in Valencia erwähnenswert: Dort fertigt Ford seine europäischen Hybrid-Fahrzeuge und baut für diese auch zwei Linien für die Montage von Lithium-Ionen-Batterien auf – in Valencia wurde die Produktion übrigens wegen der nationalen Regelung bereits am Montag gestoppt. Unklar ist, wie lange die Produktionspause dauern soll – in der Mitteilung ist lediglich von einigen Wochen die Rede.

Gegen Abend reagierte auch Daimler: Aufgrund der sich zuspitzenden COVID-19-Pandemie hat Daimler entschieden, den Großteil seiner Produktion sowie die Arbeit in ausgewählten Verwaltungsbereichen in Europa für zunächst zwei Wochen zu unterbrechen. Die Unterbrechung betrifft europäische Pkw-, Transporter- und Nutzfahrzeug-Werke des Unternehmens und beginnt in dieser Woche.

Update 18.03.2020: Inzwischen ist auch die Tesla-Fabrik in Fremont betroffen, obwohl dort bisher mit einer Sondergenehmigung weiter produziert wurde. Die Fahrzeugproduktion muss nun für die kommenden drei Wochen ruhen. Das hat aber nicht Tesla entschieden, sondern der zuständige Sheriff des Alameda County. Tesla darf in dieser Zeit nur noch minimale Betriebstätigkeiten durchführen, etwa Gehaltsabrechnungen.

Im Laufe der Wochen hatten einige Counties im Silicon Valley weitgehende Ausgangssperren verhängt, von der lediglich Arbeitnehmer in „unentbehrlichen Branchen“ ausgenommen sind – also etwa der Gesundheitssektor, aber nicht die Neuwagenproduktion. In Fremont werden das Model S, X, 3 und Y hergestellt. Die Gigafactory 3 nahe Shanghai produziert jedoch weiter das Model 3 für den chinesischen Markt.

Zurück nach Europa: Nach dem spanischen Werk Barcelona, das bereits Anfang der Woche geschlossen wurde, hat Nissan nun auch die Fertigung im nordenglischen Sunderland gestoppt. Dort wird unter anderem der Leaf für den europäischen Markt gebaut. Die Unterbrechung ist zunächst nur bis zum Ende dieser Woche angesetzt. Nissan will die Situation nach eigenen Angaben weiterhin beobachten.

Im Rahmen seiner Rede zu den Jahreszahlen gab auch BMW-CEO Oliver Zipse die Maßnahmen bei dem Münchner Autobauer bekannt. „Ab heute fahren wir unsere europäischen Automobilwerke und das Werk Rosslyn in Südafrika herunter“, so Zipse. „Die Produktionsunterbrechung wird voraussichtlich bis zum 19. April eingeplant.“ Das ist länger als bei den meisten anderen OEM, die bisher eine Produktionspause von meist zwei bis drei Wochen einplanen.

Davon sind dann mit dem in Leipzig gebauten i3 und der in England hergestellte Mini Cooper SE als BEV und auch die zahlreichen PHEV-Modelle betroffen, die BMW in Deutschland fertigt. Trotz der vorübergehenden Werkschließung zeigt sich Zipse „vorsichtig zuversichtlich“: „Es gibt eine Zeit während Corona. Und es wird eine Zeit nach Corona geben.“

Auch MAN Truck & Bus hat angekündigt, ab kommenden Montag seine deutschen Werke zu schließen und Kurzarbeit anzumelden – hier werden jedoch keine elektrifizierten Modelle produziert. Diese stammen aus den Werken in Polen oder Österreich. Dort werde die Produktion zurückgefahren, wie es in der MAN-Mitteilung heißt. Der MAN eTGE wird im polnischen Września produziert – als baugleiches Modell zum VW e-Crafter nutzt der eTGE jedoch die Antriebe aus Kassel. Dieses Werk ist jedoch von den VW-Maßnahmen betroffen. Unklar ist, welche Auswirkungen das auf den eTGE und die Verbrenner-Varianten hat. In Starachowice (ebenfalls Polen) soll in diesem Jahr die Produktion des MAN Lion’s City E anlaufen. Im MAN-Werk im österreichischen Steyr wird zudem eine Kleinserie vollelektrischer Lkw produziert.

Am Mittwoch hat auch Toyota beschlossen, „bis auf Weiteres“ seine europäischen Werke zu schließen – teilweise noch am selben Tag, jedoch spätestens ab kommenden Montag. Betroffen sind die Werke in Frankreich, Tschechien, zwei im Vereinigten Königreich, zwei in Polen, und eine Fabrik in der Türkei. Bei Toyota betrifft das natürlich die Hybrid-Modelle der Baureihen CH-R und Corolla (Werk Türkei) und Yaris (Frankreich). Der RAV4 und Camry Hybrid werden in Russland gebaut, das Werk ist laut der Toyota-Mitteilung nicht von der Schließung betroffen. Der Prius wird in Japan gebaut.

Volvo Cars hat seine Produktion im belgischen Gent eingestellt, sagte ein Sprecher der „Automobilwoche“. Als Grund wurden fehlende Mitarbeiter und zunehmende Probleme in der Lieferkette genannt. Erst kürzlich hatte Volvo am Standort Gent eine Batteriemontagelinie für das kommende BEV XC40 P8 Recharge in Betrieb genommen. Bereits heute wird dort die PHEV-Version des XC40 montiert. Für wie lange Volvo das Werk in Gent schließt, wurde nicht kommuniziert. Das Volvo-Werk in Göteborg produziert aber vorerst weiter.

Als weitere Marke aus dem VW-Konzern gab auch der Sportwagenbauer Porsche bekannt, seine Werke in Zuffenhausen und Leipzig ab Samstag, den 21.03.2020, für zwei Wochen zu schließen. „Neben dem primären Schutz der Belegschaft lassen auch Engpässe bei globalen Lieferketten eine geordnete Produktion derzeit nicht mehr zu“, so Porsche in einer Mitteilung. Damit ist die Taycan-Produktion in Zuffenhausen und auch die PHEV-Varianten des Panamera in Leipzig betroffen. Der Cayenne wird mit seinen PHEV-Versionen im VW-Werk Bratislava gebaut.

