Erstes deutsches Video-Review des Tesla Model Y

Die Elektroauto-Vermietung Nextmove hat über einen Kontakt in den USA ein Tesla Model Y in die Finger bekommen und wirft einen kritischen Blick auf das elektrische Kompakt-SUV. In die Flotte von Nextmove soll das Model Y übrigens nicht aufgenommen werden – zumindest in der Import-Version.

Anders als sonst in den Videos der Elektroauto-Vermietung üblich testet nicht Geschäftsführer Stefan Moeller das Fahrzeug, sondern der Nextmove-Kontakt in den USA – ein Auto-Broker namens Schooner aus Florida.

Dennoch liefert das Video einige interessante Einblicke in das kleinere SUV von Tesla. Dabei werden an einigen Punkten die Unterschiede zum Model 3 deutlich. So sind etwa einige Details wie die Türgriffe oder Fensterrahmen nicht mehr in Chrom, sondern in Schwarz gefasst. Die Spaltmaße an dem gezeigten Auto sind übrigens immer noch nicht perfekt, aber die Lackqualität soll deutlich besser sein als bei den ersten ausgelieferten Model 3.

Das Model 3 hatte Nextmove 2018 in Zusammenarbeit mit dem Auto-Broker weit vor dem Verkaufsstart in Deutschland auf eigene Kosten über den Atlantik gebracht und das Import-Modell in seiner Flotte zum Mieten angeboten. In dem Video erklärt Moeller, weshalb das bei dem gefilmten Model Y nicht passieren wird.

nextmove.de