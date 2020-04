Optare stellt Brennstoffzellen-Doppeldeckerbus vor

Optare, das englische Tochterunternehmen des indischen Nutzfahrzeugherstellers Ashok Leyland, bringt in Kooperation mit Arcola Energy einen Brennstoffzellen-Doppeldeckerbus auf den Markt. Die ersten Exemplare des Optare Metrodecker H2 sollen 2021 in Betrieb gehen.

Der Metrodecker H2 baut auf der BEV-Plattform von Optare auf, bietet mehr als 90 Personen Platz und erreicht laut Hersteller Reichweiten zwischen 200 und 250 Meilen (320 bis 400 Kilometer). Weitere technische Daten nennt Optare in der Mitteilung nicht – somit sind die Leistung der Brennstoffzelle, die Größe der Pufferbatterie und das Fassungsvermögen sowie der Montageort der H2-Tanks nicht bekannt. Das Fahrzeug entspricht weitgehend dem Batterie-elektrischen Doppeldecker, anstelle des Batteriepacks ist dort jedoch ein speziell für diesen Bauraum von Arcola Energy entwickeltes Brennstoffzellen-Paket untergebracht.

Das Brennstoffzellen-System wird von Arcola Energy in seinem Werk in Liverpool gebaut, das Unternehmen plant jedoch eine zweite Produktionsstätte im Michelin Scotland Innovation Parc in Dundee. Die Fahrzeuge selbst werden von Optare in Leeds gemeinsam mit dem Metrodecker EV auf derselben Linie montiert werden.

„Das innovative strukturelle Design der Optare-Busse macht sie ideal für die Unterbringung emissionsfreier Antriebe“, sagt Ben Todd, CEO von Arcola Energy. Er sieht in der Partnerschaft einen wichtigen Schritt vorwärts, „nicht nur für Arcola Energy, sondern auch für den Einsatz von Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeugen in Großbritannien“.

Die Fahrzeuge sollen aber nicht nur in Großbritannien angeboten werden, sondern auch (als Linkslenker) international. Einen Markt sieht Optare in Ländern mit hohen Umgebungstemperaturen: Brennstoffzellen seien besser geeignet als Batterien, wenn eine dauerhaft hohe Leistung der Klimaanlage gefordert sei.

airqualitynews.com, h2-view.com, sustainable-bus.com, optare.com