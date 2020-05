Der Tesla-Chef will sein Hauptquartier und künftige Vorhaben nach Nevada und Texas verlegen. Hintergrund ist die behördliche Schließung des Werks in Kalifornien. Selbst die Fabrik in Fremont stellt er nach einem Wutausbruch infrage – und droht dem Bundesstaat offen mit Abzug. Wie heißt es so schön: In der Krise beweist sich der Charakter.

wiwo.de