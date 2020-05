The Drivery baut Ladestandort in Berlin-Tempelhof auf

The Drivery, eine Plattform für Mobilitätsinnovationen in Berlin, hat mit der Eröffnung von vier AC-Ladesäulen den Aufbau eines Lade-Hubs für Elektrofahrzeuge in Tempelhof begonnen. Zwei ebenfalls geplante DC-Ladesäulen sollen in den kommenden Wochen ans Netz gehen.

Für die Inbetriebnahme der ersten vier Säulen kooperierte The Drivery mit Wirelane und dem Berliner Startup Ekaros Mobility. „Die unmittelbare Zusammenarbeit von Startups, die sowohl Software- als auch Hardwarelösungen für Ladeinfrastruktur entwickeln, auf der einen Seite sowie Anbietern von Elektromobilität und Shared-Mobility auf der anderen ist ein wichtiger Meilenstein für die Drivery“, äußert Felix Kreysig, Leiter der in Tempelhof beheimateten Präsenzstätte The Drivery’s Maker Garage.

Kurz zum Hintergrund: The Drivery versteht sich als offene Community und Plattform für Mobilitätsinnovation. Im Mai 2019 bezogen die Gründer des Innovationsnetzwerks Räume im Ullsteinhaus. Ziel des Innovationsnetzwerks ist es, die Entwicklung von neuen Produkten und Services zu fördern – „von der Idee über den Prototypenbau bis hin zum erfolgreichen Markteintritt“. Die Mitglieder der Community – darunter Startups, Unternehmen, Freiberufler und akademische Institutionen – teilen neben den Räumen auch Projektideen und Produktentwicklungen.

Die neuen Lademöglichkeiten sind nun nahe des Ullsteinhauses entstanden. Mitglieder der Community erhalten vergünstigte Ladeoptionen, das gilt unter anderem für den Berliner E-Auto-Anbieter Move Green sowie die Carsharing-Anbieter Mobileeee oder DB Flinkster. Zu den Mitgliedern von The Drivery gehört übrigens auch die Cosmic Cat Group, die Ex Hubject-CEO Thomas Daiber vergangenes Jahr gegründet hat.

pressebox.de