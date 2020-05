Tesla startet Produktion des Model 3 Long Range in China

Tesla hat die Produktion der Long-Range-Version des Model 3 in China gestartet. Die Auslieferungen sollen in Kürze beginnen. Der Preis fällt allerdings etwas höher aus als bei der Ankündigung.

Wie Tesla über seinen Weibo-Account bekannt gab, wird in der Gigafactory 3 nahe Shanghai neben der „Standard Range+“-Version des Model 3 auch das Long-Range-Modell mit Heckantrieb gebaut. Ausgeliefert werden die Fahrzeuge bereits in wenigen Wochen: Laut Tesla sollen die Kunden voraussichtlich im Juni 2020 die erste MIC Model 3 LR erhalten.

Die Reichweite des Modells mit Long-Range-Akku soll nach dem in China noch verwendeten NEFZ bei 650 Kilometern liegen. Das Long-Range-Modell in Europa (hier allerdings mit Allradantrieb) kommt auf eine WLTP-Reichweite von über 530 Kilometern.

Die Unterschiede liegen aber nicht nur in den unterschiedlichen Messzyklen, es werden auch unterschiedliche Batterien eingebaut – trotz der gleichen Modellbezeichnung. In den in Fremont gebauten Model 3 kommen die zylindrischen Panasonic-Zellen aus der Gigafactory 1 zum Einsatz. Die Giga Shanghai wird mit Zellen von CATL (für die künftigen SR+-Modelle) und von LG Chem (Long Range) beliefert.

BREAKING: The first batch of Tesla MIC Model 3 Long Range RWD is officially off the production line at Gigafactory Shanghai ahead of schedule, and will be officially delivered in the near future.#Tesla #TeslaChina #MIC #LongRange #GF3 #特斯拉 #中国 $TSLA pic.twitter.com/7mqsDCl7rQ

— Jay in Shanghai 🇨🇳 特斯拉 (@JayinShanghai) May 14, 2020