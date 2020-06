Teslas „Battery Day“ soll im September stattfinden

Es gibt nun einen vorläufigen Termin für den „Battery Day“ von Tesla, auf dem die Kalifornier Details zur eigenen Zellfertigung präsentieren wollen: Wie Elon Musk ankündigt, soll der Battery Day zusammen mit dem jährlichen Investorentreffen am 15. September 2020 stattfinden und die Präsentation eines „Zellproduktionssystems“ umfassen.

Über den Plan, beide Veranstaltungen zusammen abzuhalten, hatte Musk am Samstag getwittert. Damals schrieb er noch, der hoffe, in der Woche nach dem 4. Juli einen Termin ankündigen zu können.

Dann gingen die Planungen wohl doch schneller als gedacht: Keine zwei Tage später twitterte Musk, dass als „provisorisches Datum“ für das Shareholder Meeting und den Battery Day nun der 15. September, also ein Dienstag, angesetzt sei. Dabei will Musk den Teilnehmern nicht nur die lange erwarteten Details zu der eigenen Zellproduktion nennen, sondern sie gleich durch die Produktionsanlage führen: „Will include tour of cell production system“, so Musk in dem Tweet.

Tentative date for Tesla Shareholder Meeting & Battery Day is Sept 15. Will include tour of cell production system. — Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2020

Damit steht auch fest, dass das Treffen – sofern es nicht erneut verschoben werden muss – in Fremont stattfinden wird. Dort plant Tesla die Anlagen seines „Road Runner“-Projekts, zudem bestätigte Musk auf Nachfrage Fremont als Treffpunkt.

Das Shareholder Meeting musste zuletzt verschoben werden, weil derzeit im Alameda County keine größeren Versammlungen stattfinden dürfen – das Treffen war für den 7. Juli geplant. In den vergangenen Tagen war in den USA aber Kritik an der Verwaltungsratvorsitzenden Robyn Denholm aufgekommen: Der Verwaltungsrat hatte im April entschieden, dass Tesla seine sogenannten „D&O-Versicherungen“ (Directors and Officers, im Deutschen meist als Manager-Haftpflichversicherung bezeichnet) wegen zu hoher Prämien auslaufen lassen will. Stattdessen soll Musk mit seinem Privatvermögen die oberen Manager absichern. Der Verwaltungsrat sah darin keine persönliche finanzielle Abhängigkeit von Musk. Zwei Stimmrechtsberater äußern inzwischen Kritik und haben die Empfehlung ausgesprochen, gegen Denholms Wiederwahl zu stimmen.

