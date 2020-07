Jena und Gera stellen Ladesäulen auf kWh-Abrechnung um

Seit dem 1. Juli berechnen die Stadtwerke Jena Ladevorgänge an ihren öffentlichen Ladesäulen für E-Autos Kilowattstunden-genau. Auch die Energieversorgung Gera hat bei ihren AC-Ladesäulen auf eine Kilowattstunden-Abrechnung umgestellt, während bei DC-Ladesäulen vorerst weiterhin eine Pauschale pro Ladevorgang erhoben wird.

Die Stadtwerke Jena geben an, mit der neuen Abrechnung von „pauschal auf exakt“ rechtlich verpflichtende Vorgaben des Mess- und Eichrechts und der Preisangabenverordnung umzusetzen. In den vergangenen Monaten seinen die Ladesäulen dafür technisch umgerüstet worden.

Durch den geminderten Mehrwertsteuersatz auf 16 Prozent kostet das Laden bis 31. Dezember 2020 an öffentlichen Stadtwerke-Ladesäulen mit Ladekarte 0,38 €/kWh, an Schnell-Ladesäulen 0,48 €/kWh. Hinzu komme eine Startgebühr von 1,93 Euro, „um die Kosten für die öffentliche Ladeinfrastruktur zu decken“. Kunden der Stadtwerke können die Ladekarte kostenlos erhalten, Nicht-Kunden müssen hierfür 2,91 pro Monat bezahlen.

Ähnliches gilt in Gera: Kunden der Energieversorgung Gera bekommen die Ladekarte kostenlos, Nicht-Kunden müssen jedoch eine monatliche Grundgebühr von 7,99 Euro für die Ladekarte bezahlen. In Gera gibt es aber keine Startgebühr beim Ladevorgang – dafür aber eine Zeitkomponente: Das Parken auf einem Ladeplatz ist in den ersten beiden Stunden kostenfrei. Ab der 3. Nutzungsstunde kommt zwischen 6 und 22 Uhr eine Zeitkomponente von 1,50 Euro je angefangener Stunde hinzu. Zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens entfällt die Zeitpauschale.

Der Ladestrom selbst kostet 0,35€/kWh, Kunden im Tarif Gera E-Mobil zahlen laut der Mitteilung des Versorgers 0,2665€/kWh. Beide Preise gelten aber nur für die AC-Ladepunkte. Bei den DC-Ladesäulen wird vorerst weiter eine Pauschale von neun Euro pro Ladevorgang abgerechnet. Wann auch das Gleichstrom-Laden auf eine verbrauchsbasierte Abrechnung umgestellt wird, ist nicht bekannt.

Beide Versorger hatten im April 2018 vom kostenlosen Laden auf ein Modell mit Pauschalpreisen umgestellt.

