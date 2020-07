Norwegen: 5.041 neue Elektro-Pkw im Juni

In Norwegen wurden im Juni 5.041 neue Elektro-Pkw zugelassen. Der Marktanteil der Elektroautos an den Pkw-Neuzulassungen lag bei 44 Prozent. Mit 707 Einheiten war der VW e-Golf das beliebteste Modell über alle Antriebsarten hinweg.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat war dies jedoch ein Minus von 32,1 Prozent (2.387 Exemplare weniger). Grund hierfür ist sicherlich noch immer die Corona-Pandemie. Denn über alle Antriebsarten hinweg gingen die Pkw-Neuzulassungen im Vergleich zum Juni 2019 um 25,5 Prozent zurück.

Zu den 5.041 Elektro-Pkw – im Mai 2020 waren es 3.444 Neuzulassungen – kamen im europäischen Vorzeigeland der Elektromobilität noch 2.546 neue Plug-in-Hybride neu auf die Straße. Der Marktanteil lag bei 22,3 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat konnte dieses Segment ein Plus von 76,8 Prozent verzeichnen. Zudem wurden noch 1.065 Hybrid-Pkw neu zugelassen – ein Minus von 45,7 Prozent im Vergleich zum Juni 2019. Die Hybrid-Pkw kamen auf einen Marktanteil von 9,3 Prozent.

Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden insgesamt 28.503 neue Elektro-Pkw zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist dies ein Minus von 19 Prozent. Die Hybrid-Pkw mussten mit 5.790 Neuzulassungen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 ein Minus von 37,5 Prozent hinnehmen. Lediglich die Plug-in-Hybride legten im gleichen Zeitraum um 37,5 Prozent zu. Dieses Segment kam im ersten Halbjahr 2020 auf 12.069 Neuzulassungen. Die Gesamtneuzulassungen (alle Antriebsarten) gingen übrigens in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 24,3 Prozent zurück.

Mit Blick auf die einzelnen Modelle verzeichnete der VW e-Golf im Juni dieses Jahres erneut die meisten Neuzulassungen über alle Antriebsarten hinweg. Insgesamt kamen von dem in Dresden und Wolfsburg produzierten Elektroauto 707 Exemplare in Norwegen neu auf die Straße. Der Hyundai Kona Elektro landete mit 535 Neuzulassungen auf dem zweiten Platz. An dritter Stelle folgte das Tesla Model 3 (527). Über das erste Halbjahr 2020 hinweg führte jedoch der Audi e-tron quattro. Von diesem Modell wurden insgesamt 5.618 Exemplare neu zugelassen. Auf dem zweiten Platz landete der VW e-Golf (3.717) und auf dem dritten Platz der Hyundai Kona Elektro (2.486).

