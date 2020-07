General Motors: Orion Township wird ebenfalls zum reinen E-Auto-Werk

Das GM-Werk in Orion Township wird nach Detroit-Hamtramck zum zweiten reinen Elektroauto-Werk des Konzerns – und das schon sehr kurzfristig. Während die Umstellung in Detroit von langer Hand geplant war, gibt es in Orion Township andere Gründe.

General Motors wird im Oktober wegen geringer Nachfrage die Produktion des Verbrenner-Modells Chevrolet Sonic einstellen. Das GM-Werk in Orion Township wird dadurch mit der Produktion des überarbeiteten Chevrolet Bolt und des neuen Ablegers Bolt EUV zum zweiten reinen E-Auto-Werk nach Detroit-Hamtramck. GM hält sich für Orion Township für die Zukunft aber die Option offen, dort künftig bei Bedarf auch wieder Verbrenner zu bauen.

„Wir haben die Chevrolet-Händler über unsere Pläne informiert, die Produktion des Chevrolet Sonic im Oktober aufgrund der rückläufigen Nachfrage einzustellen“, sagte GM-Sprecherin Megan Soule gegenüber Electrek. „Diese Aktion ebnet auch den Weg für die Orion Township Assembly Plant, um die Produktion des aktualisierten Bolt EV und Bolt EUV vorzubereiten, die 2021 in Produktion gehen werden. Mit dieser Verlagerung würde Orion zu einer Produktionsstätte für Elektrofahrzeuge werden, in der künftig ICE-Fahrzeuge nach Bedarf gebaut werden können.“ Angaben, welche Verbrenner-Modelle dort künftig gebaut werden könnten, machte Soule nicht.

Bei dem Chevrolet Sonic handelt es sich um einen Kleinwagen, der in Europa als Chevrolet Aveo verkauft wurde. Seit dem Europa-Rückzug im Jahr 2014 ist das Modell hierzulande aber nicht mehr bestellbar. Somit ist in der Tat fraglich, welche US-Modelle GM mit den auf einen Kleinwagen ausgelegten Produktionsanlagen fertigen könnte, ohne zu viel in die Umbauarbeiten investieren zu müssen.

In Detroit-Hamtramck ist der letzte Verbrenner im Februar 2020 vom Band gelaufen, seit März wird die Fabrik für die Produktion von E-Autos umgerüstet. Dort sollen ab 2021 der GMC Hummer EV und später das selbstfahrende Elektroauto Cruise Origin gebaut werden.

electrek.co