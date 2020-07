E-Lkw von Scania nimmt bei Coop Denmark den Dienst auf

Die dänische Lebensmittelkette Coop Denmark hat bei Scania einen Elektro-Lastwagen mit Kühlaufbau gekauft. Wenn der Test mit dem Fahrzeug im Raum Kopenhagen erfolgreich verläuft, ist für kommendes Jahr die Beschaffung weiterer fünf bis sieben Elektro-Lkw geplant.

Bei Coop handelt es sich um die größte Einzelhandelskette Dänemarks. Der E-Lkw, der seit Kurzem seinen Dienst bei dem Unternehmen angetreten hat, kommt 140 Kilometer weit und fasst in seiner Kühlvorrichtung insgesamt 18 Paletten. Aufgabe des Modells wird es sein, Waren an Geschäfte im Großraum Kopenhagen zu liefern. Per Schnellladung sei das Scania-Fahrzeug binnen etwa einer Stunde aufladbar, heißt es in einer Mitteilung von Coop Denmark.

Erfüllt der neue E-Lkw die Erwartungen, sollen 2021 bereits fünf bis sieben weitere Exemplare folgen. „Der grüne Übergang im Transportsektor geht zu langsam voran“, sagt Coop-Manager Nicolaj Boysen. „Wir haben uns daher entschlossen, selbst die Führung zu übernehmen, um die Entwicklung voranzutreiben und zu zeigen, dass das Ganze machbar ist.“ Konkret hat sich die Handelskette dazu verpflichtet, seine CO2-Emissionen bis 2025 um 75 Prozent zu reduzieren und bis 2030 sogar einen klimapositiven Status zu erreichen, das heißt die Umwelt zu ent- statt zu belasten. Dazu stattet der Konzern unter anderem Dächer seiner Filialen und Lager mit Solarflächen aus.

Scania plant, seinen neuen Batterie-elektrischen Lkw im Laufe dieses Jahres in Serie zu bringen. Die Schweden haben bereits elektrifizierte Nutzfahrzeuge im Portfolio: Die Produktion von Batterie-elektrischen Bussen und Hybrid-Lkw beziehungsweise -Bussen ist bereits angelaufen. Was fehlt, waren bis dato eben Batterie-elektrische Lkw. Jetzt sei ein guter Zeitpunkt, heißt es aus der Scania-Zentrale:„Wir nähern uns allmählich dem Punkt, an dem elektrifizierte Lösungen für den schweren gewerblichen Transport eine solide Einzelinvestition für unsere Kunden darstellen“, so Anton Freiesleben, Verkaufsdirektor bei Scania in Dänemark.

Auch Norwegens größter Lebensmittelgroßhändler ASKO hat sich übrigens kürzlich verpflichtet, in den kommenden drei Jahren bis zu 75 Batterie-elektrische Lkw bei Scania zu bestellen.

