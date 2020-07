BYD ADL baut 29 E-Doppeldecker für National Express

BYD und sein britischer Partner Alexander Dennis Limited (ADL) liefern insgesamt 29 rein elektrische Doppeldecker-Busse des Typs Enviro400EV an Busbetreiber National Express in die englischen West Midlands. Die ersten 19 Exemplare sind jetzt in Birmingham in Betrieb gegangen.

Der Enviro400EV baut auf dem bekannten Enviro200EV auf, ist aber größer. Die neue Aluminium-Karosserie ist 10,9 Meter lang, 4,3 Meter hoch und 2,55 Meter breit. Angetrieben wird der Bus von Radnabenmotoren. Die Eisenphosphatbatterien fassen bis zu 382 kWh, was laut BYD eine Reichweite von 250 Kilometern ermöglicht. Auf den Markt gekommen ist der Enviro400EV vergangenes Jahr. Bis dato sollen bereits 250 Exemplare des Modells verkauft worden sein, allen voran nach Großbritannien: Zwei Drittel der abgesetzten Exemplare seien bereits in britischen Städten im Einsatz, heißt es aus der europäischen BYD-Zentrale.

Doch zurück in die englischen West Midlands: Die 29 georderten Busse seien auf die Ansprüche von National Express zugeschnitten worden, erläutern BYD und ADL. Die Fahrzeuge bieten zusätzliche Beinfreiheit für die 65 sitzenden Passagiere sowie USB-Ladebuchsen und kostenloses Wi-Fi. Ein integriertes Wärmepumpensystem stellt laut dem Hersteller-Duo zudem sicher, dass die Heizung aus den Hauptbatterien gespeist wird, „ohne die Reichweite übermäßig zu beeinträchtigen“.









In Birmingham werden die 19 neuen E-Busse künftig im National-Express-Depot namens Yardley Wood Garage geladen. Die Ladeinfrastruktur hat der Betreiber vor Ort mit einer stationären Batterie von Zenobe Energy gekoppelt, um die Netzlast auszubalancieren. Die zehn noch ausstehenden E-Doppeldecker-Busse der Bestellung werden unterdessen voraussichtlich im Herbst in Coventry ihren Dienst aufnehmen. National Express hat sich verpflichtet, keine Dieselbusse mehr zu beschaffen und seine Busflotte bis zum Jahr 2030 komplett auf E-Fahrzeuge umzustellen. Der Staat unterstützt die aktuelle Beschaffungsmaßnahme des ambitionierten Betreibers mit drei Millionen Pfund, umgerechnet rund 3,31 Millionen Euro.

alexander-dennis.com, bydeurope.com, nxbus.co.uk