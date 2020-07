Quantron kündigt Wasserstoff-Transporter an

Der Nutzfahrzeug-Umrüster Quantron hat einen Wasserstoff-Transporter auf Basis des Iveco Daily angekündigt. Die Wasserstoff-Antriebe von AE Driven Solutions (AEDS) sollen zu Beginn als Kastenwagen und Pritsche angeboten werden.

Bei den anfänglich zwei Versionen soll es aber nicht bleiben. Wie Quantron in der Mitteilung schreibt, werde mit Nachdruck am Ausbau der Product Range für Transporter mit Brennstoffzelle gearbeitet, so soll es weitere Aufbauten und auch Modelle anderer Hersteller geben.

Als vorläufige Daten für die Brennstoffzellen-Fahrzeuge auf Basis des Iveco Daily nennt Quantron beim 4,2-Tonner eine Leistung von 100 kW, bei 7,2 Tonnen 147 kW. Die Reichweite soll von der gewählten Tankgröße des Kunden abhängen und zwischen 300 und 500 Kilometern liegen. Preise für das Q-LIH2 genannte Modell und den Marktstart nennt das 2019 gegründete Unternehmen noch nicht.

Den Iveco Daily ab 3,49 Tonnen bietet Quantron bereits mit Hybridantrieb und in einer Batterie-elektrischen Variante an. Der Hybrid ist ab 36.500 Euro netto erhältlich, die rein elektrische Variante kostet mindestens 68.500 Euro netto.

Von dem Fokus auf die Umrüstung bestehender Modelle verspricht sich Quantron weitere CO2-Einsparungen, da bereits bestehende Ressourcen genutzt werden können. Quantron rüstet Nutzfahrzeuge sowohl auf einen Batterie-elektrischen als auch auf einen Brennstoffzellenantrieb um, da sich aus Sicht des Unternehmens beide Technologien „zu einem breiten Angebot an Lösungen für Kurz- und Langstrecken entsprechend des Einsatzprofils der Fahrzeuge“ ergänzen.

AEDS ist eine Ausgründung der RWTH Aachen. An dem Unternehmen ist neben StreetScooter-Gründer Achim Kampker die Neumann & Esser Gruppe beteiligt, ein 1830 in Aachen gegründetes Maschinen- und Anlagenbauunternehmen.

Erst im Juni hatte Quantron einen 44-Tonnen-Lkw mit Brennstoffzelle und einer Reichweite von rund 700 Kilometern angekündigt. Das Fahrzeug kann bereits bestellt werden, soll aber erst Ende kommenden Jahres ausgeliefert werden.

