Free Now bringt E-Tretroller von Hive nach Deutschland

Der Mobilitätsanbieter Free Now von BMW und Daimler startet seine E-Tretroller-Marke Hive nun auch in Deutschland. Die 2018 gegründete Free-New-Tochter war bisher in Portugal, Polen und Italien aktiv.

Der Start von Hive in Deutschland erfolgt in Hamburg, wo ab sofort 1.000 der rot-weißen E-Tretroller über die App von Free Now gebucht werden können. Als Angebot zum Start des Dienstes soll die Entsperrgebühr von einem Euro entfallen und der Minutenpreis auf 9 Cent sinken. In der Mitteilung nennt Free Now aber nicht, wie lange dieses Angebot gelten soll.

Die Fahrzeuge von Hive werden in die Free-Now-App integriert. Dort hat der Dienst bereits die in Hamburg eingesetzten E-Tretroller von Voi eingebunden, die Anzahl der buchbaren E-Tretroller erhöht sich also. Die Fahrzeuge selbst verfügen über austauschbare Akkus und sollen laut dem Anbieter rund zwei Jahre – acht Mal so lange wie die E-Tretroller der ersten Generation – genutzt werden können. Im Anschluss sollen 86 Prozent der Materialien recycelt werden können. Größere Räder als bei früheren Exemplaren sollen zudem die Sicherheit erhöhen, indem das Sturzrisiko bei kleinen Unebenheiten reduziert wird.

„Die Optionen an Mobilität müssen transparent sein und einfach zugänglich, damit die Verbraucher sie als echte Alternative zu ihrem eigenen Auto wahrnehmen“, sagt Alexander Mönch, General Manager von Free Now Deutschland und Österreich. „Mit unserer Eigenmarke Hive sowie mit unserem Partner Voi können wir unseren Nutzern jetzt einen neuen, nachhaltigen und flexiblen Service anbieten, der unser Portfolio perfekt ergänzt.“

Ob Free Now die Hive-Fahrzeuge auch in anderen deutschen Städten anbieten will, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Stattdessen soll offenbar eher das Angebot in Hamburg erweitert werden. „Für unsere Kunden ist es praktisch auf den ersten Blick zu sehen, wo der nächste Scooter steht, ganz egal ob von Hive oder Voi“, sagt Jonas Gumny, COO von Free Now. „Wir erweitern damit unser Angebot als Multi-Service-Mobilitätsanbieter und werden in den nächsten Monaten noch weitere Dienste und Anbieter integrieren.“

