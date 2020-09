Neues E-Roller-Sharing „Newb-e“ in Neuwied

Der Energiedienstleister Süwag hat im rheinland-pfälzischen Neuwied einen neuen Sharing-Dienst namens „Newb-e“ gestartet. 25 Elektroroller stehen dort zum Leihen bereit. Es ist bereits das zweite E-Roller-Sharing der Süwag.

Die in weiß und türkis lackierten Roller können ab sofort innerhalb von Neuwied ausgeliehen und wieder abgestellt werden. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Elektroroller des chinesischen Herstellers Niu, die auch zu zweit gefahren werden können. Die Roller führen zwei unterschiedlich große Helme und Einmalhygienehauben mit sowie einem Handtuch zum Trocknen der Sitzbank. Geladen werden die Roller von der Süwag selbst.

Die Ausliehe selbst wird über die App „Süwag2GO“ gestartet und beendet, über die App erfolgt auch die Führerscheinkontrolle. Laut der Mitteilung entfällt die Anmeldegebühr in Höhe von 4,95 Euro für alle Kunden bis zum 31. November 2020. Wer bereits Süwag-Kunde ist, zahlt während der Leihe 15 Cent pro Minute, andere Kunden zahlen 18 Cent. Im Park-Modus (zehn Cent pro Minute) bleibt der Roller für den Kunden reserviert – etwa während eines Einkaufs.

Bereits seit Juni 2019 betreibt Süwag wie berichtet in Frankfurt am Main ein E-Roller-Sharing unter dem Namen Frank-e. „Dort haben wir schon viele Erfahrungen auf diesem Gebiet sammeln dürfen, die wir in unser Konzept für Neuwied einfließen lassen konnten“, sagt Süwag-Vorstand Mike Schuler. „Mit unserem Sharing-Angebot verfolgen wir das Ziel, die Straßen zu entlasten, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und damit die Lebensqualität in Neuwied zu steigern.

