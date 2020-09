PHEV-Version des Seat Leon ab 34.195 Euro im Handel

In Deutschland ist ab sofort der neue Seat Leon e-Hybrid erhältlich. Der Plug-in-Hybrid-Variante, die es zur vierten Generation des Kompaktwagens erstmals zur Auswahl gibt, kostet ab 34.195 Euro beziehungsweise unter Einbeziehung der aktuellen Innovationsprämie ab 27.085 Euro.

In beiden Preisangaben ist die bis zum Jahresende auf 16 Prozent gesenkte Mehrwertsteuer enthalten. Erhältlich ist der Leon e-Hybrid wie berichtet als Fünftürer oder als Sportstourer, was einem Kombi entspricht. Den Antrieb kennen wir von den MQB-Schwestermodellen des Leon wie den PHEV-Varianten des VW Golf eHybrid und des Škoda Octavia IV. So kommt auch der Leon e-Hybrid auf 150 kW, die das Fahrzeug in 7,4 Sekunden (Sportstourer: 7,7 Sekunden) aus dem Stand auf 100 km/h und weiter auf bis zu 220 km/h beschleunigen. Der Seat-PHEV setzt auf eine 12,8-kWh-Batterie und ein 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe – auch dies eine bekannte Konfiguration im Volkswagen-Konzern.

Bisher nicht publik waren die Verbrauchsdaten: Seat gibt für den Leon e-Hybrid einen kombinierten Benzinverbrauch von 1,3 Liter pro 100 Kilometer und einen kombinierten Stromverbrauch 15,5 kWh pro 100 Kilometer an. Die CO 2 -Emissionen liegen laut den Spaniern kombiniert bei 29 Gramm pro Kilometer. Als rein elektrische Reichweite nennt Seat bis zu 72 Kilometer, womit sich der Leon e-Hybrid etwas hinter dem Golf eHybrid (bis zu 80 km) einreiht.

Preislich liegt der Seat Leon eHybrid unter seinen PHEV-Schwestermodellen Golf eHybrid (ab 39.781 Euro) und Škoda Octavia iV (ab 37.617 Euro). Während der Fünftürer der Spanier in der Ausstattungslinie FR bei 34.195 Euro startet, gilt für den Sportstourer derselben Ausstattungslinie ein Mindestpreis von 35.506. Unter Einbeziehung der Innovationsprämie in Höhe von 7.110 Euro (ebenfalls unter Berücksichtigung von 16% Mwst.) ergeben sich Einstiegspreise von 27.085 beziehungsweise 28.396 Euro. Leicht höher liegen die Preise nach Innovationsprämie in der Ausstattungslinie Excellence – nämlich bei 27.280 Euro (Fünftürer) und 28.591 Euro (Sportstourer).

Wie Golf und Octavia erhält übrigens auch der Leon eine leistungsstärkere PHEV-Version mit 180 kW. Hintergrund ist, dass in der neuen Generation des Modularen Querbaukastens (MQB) des Volkswagen-Konzerns zwei Plug-in-Hybride möglich sind – eben jeweils mit 150 bzw. 180 kW Systemleistung. Während das leistungsfähigere Modell bei den Schwestermarken unter VW Golf 8 eHybrid GTE und Škoda Octavia RS iV firmiert, läuft dieses bei den Spaniern unter Seats Performance-Label Cupra. Der Cupra Leon eHybrid soll noch in diesem Jahr ebenfalls als Fünftürer sowie als Sportstourer auf den Markt kommen.

