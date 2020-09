Mercedes baut 92 eCitaro für den Großraum Rennes

Der französische Gemeindeverband Rennes Métropole hat die Daimler-Tochter EvoBus mit der Lieferung von 92 eCitaro-Bussen beauftragt. Die 33 Solo- und 59 Gelenkbusse mit E-Antrieb sollen sukzessive zwischen 2022 und 2025 im STAR-Busnetz der bretonischen Hauptstadt in Betrieb genommen werden.

Der Zuschlag für EvoBus ist das Ergebnis einer im August 2019 gestarteten Ausschreibung des Gemeindeverbands. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 60,5 Millionen Euro. Über die E-Busse selbst hat Rennes Métropole nur wenige Details veröffentlicht. So ist beispielsweise nicht publik, welche Batterien die eCitaro-Fahrzeuge an Bord haben werden. Bekanntlich stellt Mercedes-Benz sowohl Lithium-Ionen-Batterien auf Basis der NMC-Zellchemie als auch Festkörperbatterien zur Auswahl. Bekannt gibt der Gemeindeverband dagegen, dass die Busse via Pantograph laden werden. Serienmäßig ist beim eCitaro das DC-Laden per Stecker und einer Ladeleistung von bis zu 150 kW. Erst seit Kurzem sind die E-Busse auch mit 300-kW-Stromabnehmer/Pantograph lieferbar.

Das STAR-Netz in der Metropolregion der bretonischen Hauptstadt umfasst 150 Buslinien. Rennes Métropole kommt selbst auf 272 Busse, darunter 174 Gelenk- und 98 Standardbusse. Private Busunternehmer steuern weitere 218 Fahrzeuge bei. Letztere sollen bis 2030 nur noch per Erdgas angetrieben werden. Der Gemeindeverband selbst will gemäß einem 2015 gefassten Beschluss bis 2030 nur noch Elektro- und Erdgas-Busse betreiben.

Übrigens: Bereits länger hat Rennes Métropole in Kooperation mit dem Verkehrsunternehmen Keolis mehrere elektrische Busexemplare von Bolloré im Testeinsatz. Seit 2018 sind sieben Solobusse des Typs Bluebus im Liniennetz unterwegs, seit wenigen Tagen zudem ein Gelenkbus. Französische Medien interpretieren den Vertragsabschluss mit Daimler als Rückschlag für Bolloré.

sustainable-bus.com, metropole.rennes.fr (auf Französisch)