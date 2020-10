Straßburg bestellt 49 E-Busse bei Irizar

Der spanische Bushersteller Irizar hat aus Straßburg einen Auftrag über 49 Elektrobusse erhalten. Der Auftrag der CTS (Compagnie des Transports Strasbourgeois) umfasst 49 rein elektrische 12-Meter-Busse der neuen Generation.

Die bestellte Version des Standardbusses verfügt über drei Türen, 23 Sitzplätze (davon vier für Personen mit eingeschränkter Mobilität) und zwei Bereiche für Rollstühle. Für die Rollstuhlfahrer soll es eine elektrisch ausfahrbare Rampe geben. Die ersten Fahrzeuge werden voraussichtlich Ende dieses Jahres ausgeliefert. Das Auftragsvolumen wird in der Mitteilung des Herstellers jedoch nicht genannt.

Das spanische Unternehmen hatte die aktuelle Generation des ie im November 2019 vorgestellt. Irizar bietet den ie mit zehn, zwölf, 15 und 18 Meter Länge an. Die Reichweite soll bei bis zu 250 Kilometern liegen, oder wie Irizar vorrechnet für 17 Stunden Betriebszeit ausreichen. Grundsätzlich kann der ie mit fünf verschiedenen Positionen für die CCS-Ladebuchse konfiguriert werden, auf Wunsch ist auch ein Pantograph-Schnelllader erhältlich.

Bei den Batterien handelt es sich um eine Irizar-eigene Entwicklung, die auch selbst hergestellt wird, so das Unternehmen. Auch die Elektronik und Kommunikationstechnik wurden ebenfalls von der Irizar-Gruppe entwickelt.

– ANZEIGE –

In der aktuellen Mitteilung gibt Irizar an, dass sich CTS für das Depotladen per CCS entschieden hat. Weitere Details zu den bestellten Fahrzeugen gibt es aber nicht. Für den Kundendienst sollen „von vor Ort beauftragte technische Experten“ eingesetzt werden, was die lokale Wertschöpfung erhöhen soll.

Die Bestellung aus Straßburg reiht sich in eine Liste von Aufträgen ein, die Irizar aus Frankreich erhalten hatte. Die Elektrobusse des spanischen Herstellers sind bereits in Amiens, Bayonne, Aix-en-Provence, Marseille und Le Havre unterwegs, bald werden die ersten E-Busse nach Orléans ausgeliefert.

irizar-emobility.com