Künftige Förderpolitik: VW distanziert sich rabiat vom VDA

In einer Stellungnahme zu einem Gesetzentwurf aus dem Bundesumweltministerium, der die EU-Richtlinie zu erneuerbaren Energien im Verkehrsbereich umsetzen soll, stemmt sich Volkswagen gegen die vom VDA propagierten höheren Zielvorgaben für Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe.

Das berichtet die „Süddeutsche Zeitung“, der die von Volkswagen und dem VDA eingereichten Stellungnahmen vorliegen. Nach der Auffassung von Volkswagen werden „die sogenannten Potenziale dieser Alternativen beim flüssigen Kraftstoff im allgemeinen massiv überschätzt“. Die Herstellung synthetischer Kraftstoffe aus überschüssigen erneuerbaren Energien sei „aufwändig, kostenintensiv, wenig klimaeffizient und mit geringem Wirkungsgrad“. Und Überlegungen, aus erneuerbarer Energie grünen Wasserstoff herzustellen, der dann wiederum Autos antreiben könnte, erklärt VW kurzerhand für „unsinnig“: Für die individuelle Mobilität per Pkw sei der Wasserstoff „viel zu kostbar“. Der werde etwa zum Umbau von Industrien wie Stahl, Chemie oder Zement gebraucht.

Zum Hintergrund: Das Umweltministerium arbeitet aktuell an einem Gesetz, um die EU-Richtlinie zu erneuerbaren Energien im Verkehrsbereich umzusetzen. In diesem Zuge will das Ministerium den Anteil der erneuerbaren Energien im Verkehrssektor bis 2030 festlegen – und auch deren Förderung steuern. Nachdem das Ministerium Ende September einen ersten Entwurf vorlegte, erhielten die Verbände Gelegenheit zur Stellungnahme.

Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, geht die Stellungnahme des VDA in eine völlig andere Richtung als die ihres größten Mitglieds. Demnach fordert der Lobbyverband sogar höhere Zielvorgaben für Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe als im Gesetzentwurf bislang angestrebt. Der Verband hält einen Einsatz „in allen Transportanwendungen“ für möglich.

