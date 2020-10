LG Chem will Produktion zylindrischer Zellen verdreifachen / neues Europa-Werk

LG Chem hat angekündigt, die Produktionskapazitäten für seine von Tesla und anderen OEM verwendeten zylindrischen Batteriezellen zu verdreifachen. Zudem erwägen die Koreaner eine Expansion in Europa und Nordamerika, um die steigende Nachfrage zu bedienen.

Für die Verdreifachung der Produktionskapazität der zylindrischen Batteriezellen nannte LG Chem jedoch keinen Zeitrahmen. Am Rande der Bekanntgabe der Geschäftszahlen für das dritte Quartal, in dem LG Chem aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Elektroautos und deren Batterien ein Rekordergebnis erzielt hat, hieß es seitens des Unternehmens: „Es wird erwartet, dass der Umsatz dank größerer Lieferungen von Autobatterien und zylindrischen Batterien für Elektrofahrzeuge kontinuierlich wächst.“

Im dritten Quartal hatte LG Chem einen Betriebsgewinn von 902 Milliarden Won (umgerechnet rund 673 Millionen Euro) erzielt. Das sind 159 Prozent mehr als im Q3 2019. Die Batteriesparte steuerte dabei 169 Milliarden Won (126 Millionen Euro) zu dem Betriebsgewinn bei, rund doppelt so viel wie vor einem Jahr. Zu der Batteriesparte gehören aber auch kleinere Batterien, die etwa in Smartphones verbaut werden.

Unter anderem will LG Chem ein weiteres Werk in Europa errichten. In Polen betreibt LG Chem bereits Produktionsstätten für Elektroauto-Batteriezellen, dort werden aber Pouch-Zellen (u.a. Audi e-tron, Ford Mustang Mach-E, Jaguar I-Pace) gefertigt. Wo und ab wann ein neues Werk für zylindrische Zellen entstehen soll, ist noch nicht bekannt.

