ViriCiti: Telematiksystem bei 59 E-Bussen der BVG nun aktiv

ViriCiti hat mit der Überwachung der ersten 59 E-Bussen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) begonnen. In den kommenden Monaten sollen alle 137 Elektrobusse des Verkehrsunternehmens an die Cloud-basierte Plattform von ViriCiti angeschlossen werden.



ViriCiti ist ein niederländischer Spezialist für Telematik und hat ein Überwachungssystem für Betreiber gemischter Busflotten geschaffen. Es integriert alle Arten von Bussen (Elektro, Hybrid, Wasserstoff und Diesel) und deren Energie-Infrastruktur in eine Plattform. Auf den Anwendungsfall bei den Berliner Verkehrsbetrieben bezogen bedeutet dies, dass die BVG Echtzeitparameter wie den Standort der Elektrobusse, den Ladezustand, Zwischenfälle und mehr einsehen kann. Darüber hinaus habe die BVG Zugriff auf historische Daten, mit denen sie Elektrobus-Parameter im Millisekundenbereich verfolgen und analysieren kann, teilt ViriCiti mit.

ViriCiti arbeitet seit 2016 mit der BVG zusammen. „Der Berliner Verkehrsbetreiber ist einer der ersten deutschen Betreiber, der sich für einen datengetriebenen Ansatz für die Elektromobilität entschieden hat“, heißt es in einer begleitenden Pressemitteilung. Bis Jahresende wird die BVG 137 Elektrobusse von EvoBus und Solaris im Umlauf haben. Um die Elektrifizierung weiter voranzutreiben, bereitet das Unternehmen außerdem eine Ausschreibung über 90 weitere Elektro-Eindecker vor, die im Jahr 2022 geliefert werden sollen.

