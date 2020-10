Fastned eröffnet ersten HPC-Ladepark in Belgien

Fastned hat am Dienstag seinen ersten Ladestandort in Belgien eröffnet. Damit ist das niederländische Schnellladeunternehmen nun in vier Ländern tätig: in den Niederlanden, Deutschland, England und Belgien. Darüber hinaus hat Fastned mit der Zeichnung einer neuen Serie von Anleihen begonnen.

Zunächst in die Flämische Region Belgiens: Der erste Fastned-Schnellladestandort auf belgischem Boden befindet sich in Ostend, in der Nähe des internationalen Flughafens Ostend-Bruges. Es handelt sich laut Fastned-Chef Michiel Langezaal um einen Standort mit viel Verkehr. Vier E-Fahrzeuge können dort zeitgleich schnellladen. Wie bei Fastned üblich, sind die High Power Charger vor Ort auf bis zu 350 kW Ladeleistung ausgelegt.

„In den kommenden Jahren werden wir viele weitere belgische Stationen in Städten und entlang der Autobahnen realisieren“, fügt der Unternehmens-CEO hinzu. Allein für die Flämische Region liegen dem Ladeinfrastruktur-Spezialisten Genehmigungen für den Bau von 13 Schnellladestandorten an Autobahnen vor. In dieser Region Belgiens fallen die Rastplätze entlang der Autobahnen unter die Zuständigkeit des Agentschap Wegen & Verkeer (AWV), der flämischen Straßenverkehrsbehörde. Die von der AWV erteilte Genehmigung für die 13 Standorte gilt laut dem Unternehmen für 15 Jahre.

Ziel von Fastned ist bekanntlich, ein europäisches Netzwerk mit 1.000 Schnellladestationen zu knüpfen. Derzeit verfügt das Unternehmen über 128 Stationen in den Niederlanden, in Deutschland und im Vereinigten Königreich. Zur Finanzierung des weiteren Ausbaus hat Fastned übrigens mit der Zeichnung einer neuen Serie von Anleihen begonnen. Die Anleihen kosten 1.000 Euro pro Stück. Anleger können die Papiere, die eine Laufzeit von fünf Jahren haben und mit sechs Prozent pro Jahr verzinst werden, aktuell zeichnen.

fastnedcharging.com (Belgien), fastnedcharging.com (Anleihen)