Share Now setzt in Berlin keine E-Autos mehr ein

Nachdem die Elektrofahrzeuge von Share Now bereits aus dem Rheinland verschwunden sind, finden sich nun auch in Berlin keine E-Autos mehr im Angebot des Carsharing-Anbieters. Gegenüber electrive.net bestätigte Share Now einen entsprechenden Medienbericht.

In seiner Stellungnahme teilt Share Now mit, dass der Rückzug der Elektroautos in Berlin zum einen damit zusammenhängt, dass die Leasingverträge mit den bestehenden Fahrzeugen ausgelaufen seien. Zum anderen könne man am Standort Berlin „leider nicht auf die nötigen Voraussetzungen zurückgreifen, um E-Autos erfolgreich betreiben zu können“. Damit dies gelinge, sei man auch auf die Unterstützung der Stadt „im Hinblick auf die verfügbare Ladeinfrastruktur und das Ermöglichen von speziellen Parkregelungen bzw. attraktiven Parkvereinbarungen angewiesen“.

Recht deutlich übt Share Now also Kritik an der Kooperationsbereitschaft der politischen Vertretung Berlins. Ähnlich klang die Begründung zum Rückzug der E-Autos in Düsseldorf und Köln bereits im März. Neben dort ebenfalls ausgelaufenen Leasingverträgen gab das Unternehmen seinerzeit an, dass „die operativen Kosten der E-Fahrzeuge im Vergleich sehr hoch waren“ und der Betrieb durch „die noch unzureichend ausgebaute Ladeinfrastruktur in Köln und Düsseldorf“ erschwert wurde.

In dem uns nun aktuell vorliegenden Statement führt Share Now aus, dass bei unzureichender Ladeinfrastruktur im Allgemeinen dem Prinzip des Free-Floating-Carsharings lange Lade- und Standzeiten entgegenstünden. „Treibt eine Stadt jedoch den Ausbau der Ladeinfrastruktur voran, wirkt sich dies positiv auf die Verfügbarkeit und Auslastung unserer Fahrzeuge aus. Die Flexibilität der Kunden steigt und damit langfristig auch die Attraktivität nachhaltiger Mobilität. Finanzielle Anreize, spezielle Parkregelungen, der Zugang zu beschränkten Verkehrszonen machen Elektroflotten zusätzlich attraktiver.“

All das scheint in Berlin nicht der Fall gewesen zu sein. Die E-Fahrzeuge aus der Hauptstadtflotte gehen wieder zurück an Share Nows Leasingpartner. Mit Blick auf andere Städte teilt der Carsharing-Anbieter mit, jeden Standort auf regelmäßiger Basis zu evaluieren. Zum jetzigen Zeitpunkt strebt Share Now keine weiteren Änderungen an. Das gilt unter anderem für München, wo das Angebot an BMW i3 2019 sogar noch von 85 auf 200 Fahrzeuge ausgebaut wurde. Seinerzeit erklärte sich die Stadtverwaltung dazu bereit, die Zahl der öffentlichen Ladepunkte von 920 auf 1.100 auszubauen. Verfügbar sind Share-Now-Stromer ansonsten noch in Hamburg und Stuttgart.

So oder so: Die Entscheidung in Berlin, Düsseldorf und Köln steht im Widerspruch zu vorangegangenen Aussagen. „Angesichts der Tatsache, dass in Europa 2018 nicht einmal zwei Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge E-Autos waren, sind wir stolz darauf, dass jedes vierte Share-Now-Fahrzeug elektrisch fährt“, sagte CEO Oliver Reppert noch im Januar 2020. Man sehe sich selbst als „Vorreiter nachhaltiger Mobilität“. Auch in der aktuellen Mitteilung zum Aus der Stromer in Berlin versichert Share Now, dass man überzeugt sei, dass elektrische Fahrzeugflotten die positiven Effekte von Carsharing verstärken. An vier Standorten – Amsterdam, Madrid, Paris und Stuttgart – betreibe man eine rein elektrische Flotte. Dass wegen höherer operativer Kosten und fehlenden Ladesäulen die nachhaltige Mobilität nun aber andernorts hinten angestellt wird, lässt die Aussagen weniger glaubwürdig erscheinen.

In einem früheren Medienbericht von „Edison“ hieß es im März, dass es indirekt einen Zusammenhang zwischen dem Aus der E-Autos im Rheinland und der Fusion des BMW-Diensts DriveNow mit dem Daimler-Dienst Car2go geben könnte: Nach der Fusion stehe das Unternehmen unter erheblichem Druck, profitabel zu arbeiten. Elektroautos, die von den Kunden mit relativ leerem Akku abseits einer Ladesäule abgestellt werden, verursachten höhere Kosten, wenn sie von Mitarbeitern zum Laden extra umgeparkt werden müssten.

Quelle: Info per E-Mail, iphone-ticker.de