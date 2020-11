Gotion High-Tech will Zellen-Fertigung stark ausweiten

Beflügelt von der im Frühjahr vollzogenen Beteiligung Volkswagens bereitet sich der chinesische Batteriehersteller Gotion High-Tech alias Guoxuan auf eine Erweiterung der Produktionskapazitäten für seine Zellen vor. Die Rede ist von 28 GWh Jahreskapazität, auf die das Unternehmen noch in diesem Jahr kommen will.

Das geht aus einem Bericht von „Yicai Global“ hervor, einer englischsprachigen Nachrichtenseite der chinesischen Finanznachrichten-Gruppe Yicai Media Group. Demnach plant Gotion High-Tech anschließend für 2023 bereits einen Sprung auf 80 GWh und bis 2025 auf 100 GWh Jahreskapazität. Auch bei der Energiedichte hat das Unternehmen ambitionierte Ziele: Bis zum Jahr 2022 will Gotion High-Tech bei kobaltfreien LFP-Zellen die Marke von 260 Wh/kg und bei NCM-Zellen einen Wert von 350 Wh/kg erreichen. Nach Medienangaben liegt die Energiedichte bei Gotions aktuellen LFP-Zellen bei maximal 190 Wh/kg. Die Herstellung von NCM-Zellen gehörte bislang noch nicht zum Kerngeschäft des Konzerns.

Nach CATL und BYD ist Gotion High-Tech Chinas drittgrößter Hersteller von Batteriezellen. Ende Mai hatte Volkswagen publik gemacht, rund eine Milliarde Euro in eine Beteiligung an Gotion High-Tech investieren zu wollen und mit 26 Prozent zum größten Aktionär des Unternehmens zu werden. Mit der Beteiligung will Volkswagen den künftigen Bedarf an Batteriekapazität für seine chinesischen E-Modelle absichern. Die Transaktion soll bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.

Nur wenige Wochen nach Bekanntgabe der Beteiligung Volkswagens präsentierte Gotion High-Tech bereits Pläne zum Bau einer Fabrik für Kathodenmaterialien in der chinesischen Stadt Hefei und zu der Errichtung einer weiteren Batteriefabrik mit einer Kapazität von 16 GWh. Das Kathodenmaterial-Projekt in Hefei soll nach früheren Angaben des Unternehmens eine Schlüsselrolle spielen, um neben dem bisherigen Fokus auf die Lithium-Eisenphosphat-Technologie Kapazitäten im Bereich von Lithium-Ionen-Batterien aufzubauen.

pushevs.com, yicaiglobal.com, twitter.com