Tesla plant offenbar 550.000 E-Autos aus China-Werk

Von diesen Fahrzeugen seien 100.000 Model 3 und 10.000 Model Y für den Export bestimmt, wie das chinesische Portal „Wall Street CN“ erfahren haben will. In welche Länder die Fahrzeuge exportiert werden sollen, geht aus dem Bericht jedoch nicht hervor – beim Model 3 ist der Export nach Europa bereits bestätigt. Offen ist aber, wohin die 10.000 Model Y exportiert werden sollen. In Europa soll das E-SUV den bisherigen Planungen zufolge nur aus der Gigafactory 4 in Grünheide kommen. Mit dem Model-3-Import aus China hat Tesla aber hier seine bisherige Produktionspolitik geändert.

