Neues Einstiegsmodell des VW ID.3 für 34.113 Euro

Mit den vorkonfigurierten Modellen geht VW beim ID.3 einen anderen Weg als üblich. Wenn die Kunden nicht jede Option einzeln konfigurieren können, sinkt die Variantenvielfalt, was die Produktion einfacher macht. Die Auslieferung der vorkonfigurierten Fahrzeuge soll noch dieses Jahr beginnen. Allerdings verfügen die Modelle dann noch nicht über alle Funktionen, diese sollen im ersten Quartal 2021 per Software-Update nachgereicht werden. Wird das bestellte Fahrzeug erst 2021 ausgeliefert, soll es laut VW von Anfang an über alle Funktionen verfügen.

Kurzer Rückblick: Nach dem Launch der First Edition hatten Kunden seit Juli acht vorkonfigurierte ID.3-Modelle zur Auswahl. Darunter sieben Modelle mit 58-kWh-Batterie (wie die First Edition) an Bord, die auf die Bezeichnungen Pro Performance, Life, Style, Business, Family, Tech und Max hören und zwischen 35.574,95 und 45.917,48 Euro kosten – alle mit 150 kW Motorleistung. Sowie ein Modell, der ID.3 Tour, der auf der größeren 77-kWh-Batterie des ID.3 Pro S basiert und ab 48.432,44 Euro kostet (alle Preise inkl. 16% MwSt.).

