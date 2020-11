Solaris baut 100 weitere Elektrobusse für ATM Mailand

„Wir freuen uns sehr, dass wir weitere Solaris-Busse mit Elektroantrieb an ATM liefern dürfen. Das ist eine beträchtliche Investition nicht nur in modernen, sicheren und komfortablen städtischen Verkehr, sondern vor allem in saubere Luft und höhere Lebensqualität“, äußert Alberto Fiore, Geschäftsführer von Solaris Italia. ATM Milano habe sich auch für die Nachrüstung der Busse mit zwei innovativen Lösungen entschieden, die Solaris 2019 zum ersten Mal vorgestellt habe: der Tote-Winkel-Assistent Mobileye Shield+ und das System MirrorEye, das zu Testzwecken in einem der Mailänder Elektrobusse montiert wird. Die Seitenspiegel werden dabei mit Kameras ersetzt.

Die neue Bestellung will Solaris bis Ende 2021 abarbeiten, so dass die 100 Elektrobusse bis dahin in Mailand eintreffen können. Es handelt sich um Exemplare des Typs Urbino 12 electric. Der Rahmenvertrag mit ATM Milano war im Sommer 2019 einer der bis dato größten Aufträge für Solaris – und die größte Bestellung von Elektrobussen in Europa. Der Betreiber aus Mailand strebt an, Dieselbusse bis Ende 2030 komplett außer Dienst zu stellen.

