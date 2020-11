Phoenix Contact gründet Submarke Charx für eMobility-Produkte

Die Neuordnung des Produktangebots betrifft vor allem Marketing und Vertrieb. Produktionsseitig bereitet sich Phoenix Contact E-Mobility auf eine wachsende Nachfrage vor. Im Sommer wurde ein neues Werk in Polen angekündigt, in dem unter anderem verschiedene AC- und DC-Ladekabel für Auto- und Ladeinfrastruktur-Hersteller gefertigt und getestet werden sollen. Aber auch am Hauptstandort von Phoenix Contact E-Mobility in Schieder-Schwalenberg (Nordrhein-Westfalen) wurden die Produktionskapazitäten erweitert. Phoenix Contact E-Mobility wurde am 1. Januar 2013 aus dem Mutterkonzern Phoenix Contact ausgegründet. phoenixcontact.com (Mitteilung), phoenixcontact.com (Charx-Seite)

