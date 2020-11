Hyundai rollt ländliches E-Carsharing VIVe in Spanien aus

Vor rund einem Jahr hatte Hyundai unter dem Label VIVe einen ländlichen E-Carsharing-Service für Spanien vorgestellt. Nach dem Erfolg des Pilotprojekts in Campisábalos wird das Angebot nun landesweit ausgerollt. Antragsberechtigt sind dabei nur Orte mit unter 10.000 Einwohnern.

Bis Ende dieses Jahres soll der E-Carsharing-Service VIVe bereits mehr als 40 Orte abdecken, bis Ende 2021 dann schon 80 kleine Kommunen. Die Expansion erfolgt nach einem erfolgreichen Testlauf in dem 52 Einwohner kleinen Campisábalos in der Provinz Guadalajara, wo Hyundai das Konzept Ende Oktober 2019 mit einem Kona Elektro und einem Ioniq Elektro ausprobierte.

In einem ersten Schritt haben sich nun bereits zehn weitere Orte der Initiative angeschlossen, darunter La Hiruela in den Bergen von Madrid. Den 70 Einwohnern des Dorfs steht bereits ein Hyundai Kona zur Verfügung. In den kommenden Wochen sollen weitere Kommunen in Andalusien, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, den Balearen und Madrid dazukommen. Jede Stadt mit weniger als 10.000 Einwohnern kann VIVe beim nächstgelegenen Hyundai-Händler beantragen. Das Händlernetz ist für den Aufbau von Ladestationen in den Dörfern, die Unterstützung bei der Umsetzung des Konzepts und weitere Services zuständig.

Die ersten drei Monate ist das Carsharing jeweils gratis, danach wird er kostenpflichtig. Die Einwohner mit Führerschein können die Autos über eine App buchen und entsperren. Erlaubt sind Fahrten in einem Radius von 150 Kilometern. „Im Bewusstsein der Schwierigkeiten und Einschränkungen in einigen ländlichen Gebieten Spaniens haben wir vor einem Jahr in Campisábalos das erste ländliche und elektrische Carsharing ins Leben gerufen“, äußert Leopoldo Satrústegui, Generaldirektor von Hyundai Motor Spanien. Die dortige Nachfrage habe die Notwendigkeit unterstrichen, sich weiterhin für eine integrative Mobilität und die Verbesserung der Verkehrsbedingungen in ländlichen Gebieten einzusetzen.

