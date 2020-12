Sono Motors sammelt 45 Millionen Euro ein

Die Münchner Firma Sono Motors hat eine Finanzierung in Höhe von 45 Millionen Euro abgeschlossen. Für ihr Solar-Elektroauto Sion gibt es bislang rund 12.400 Vorbestellungen. Vor einigen Tagen hatte Sono Motors angekündigt, die neue Prototypen-Generation im Januar präsentieren zu wollen.

Das frische Kapital in Höhe von 45 Millionen Euro bestätigte Gründer Laurin Hahn gegenüber dem Startup-Portal „Gründerszene“. Neben den Bestandsinvestoren WI Ventures, eVentures TNS, der Böllinger Group, der ELFH Holding Kommanditgesellschaft, Seedrs Nominees Limited und weiteren Familiy Offices habe sich auch die Felunic Vermögensverwaltung KG eingebracht. Mitgründerin Navina Pernsteiner habe sich unterdessen bei Sono Motors zurückgezogen und wolle ein neues Startup aufbauen, heißt es in dem Bericht weiter. Sie hatte Sono Motors zusammen mit Laurin Hahn und Jona Christians aufgebaut.

Die Anzahl der Vorbestellungen für den Sion liegen bei inzwischen etwa 12.400 Stück. Einen Zeitplan bis zum Start der Serienfertigung nennt Hahn dagegen nicht. Bekanntlich ist das Marktdebüt des Solarautos mehrfach verschoben worden. Vergangenes Jahr drohte Sono Motors, das Geld auszugehen. Durch eine groß angelegte Crowdfunding-Kampagne gelang es jedoch, den Liquiditätsengpass zu überwinden. Seinerzeit kamen etwa 53 Millionen Euro zusammen.

Diesen Monat hat Sono Motors bereits mehrfach mit Ankündigungen von sich hören lassen. So wollen die Münchner bei der Chassis-Entwicklung mit Team Rosberg Engineering (TRE) kooperieren. Zudem soll die neue Prototypen-Generation des Sion im Januar 2021 auf der CES in Las Vegas präsentiert werden. Und zu guter Letzt berichtete das „Manager Magazin“ dieser Tage, dass Sono Motors einen Börsengang in den USA plane. Dazu wollte sich Hahn gegenüber der „Gründerszene“ nicht äußern.

