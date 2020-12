23 europäische Länder launchen IPCEI Wasserstoff

Das BMWi verkündet den Launch des IPCEI Wasserstoff. Dabei handelt es sich um ein gemeinsames europäisches Projekt (sogenannte Important Projects of Common European Interest – IPCEI) analog zu den zwei bereits im Bereich Batteriezellfertigung angeschobenen Initiativen.

Konkret haben 22 EU-Mitgliedstaaten und Norwegen eine Absichtserklärung unterzeichnet, mit der sie ihre Bereitschaft zur Unterstützung der Entwicklung einer europäischen Wertschöpfungskette für insbesondere grünen Wasserstoff und zu entsprechenden Investitionen in Milliardenhöhe erklären. Das Bekenntnis zu Wasserstoff als Zukunftstechnologie bezeichnen die beteiligten Länder als maßgeblich, um Europa bis 2050 zum klimaneutralen Kontinent zu machen.

„Kein Mitgliedstaat und kein Unternehmen kann dies allein schaffen – es wird erhebliche öffentliche und private Investitionen und grenzüberschreitende Zusammenarbeit erfordern“, äußert Margrethe Vestager, Exekutiv-Kommissionsvizepräsidentin der Europäischen Kommission. Das IPCEI Wasserstoff wurde unter deutscher Ratspräsidentschaft aufs Gleis gesetzt. Zeitplan und Umfang der Initiative sind noch nicht publik. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier betont lediglich, dass „wir mithilfe gemeinsamer europäischer Projekte und gemeinsamer Investitionen bei Wasserstofftechnologien in Europa die Nummer 1 in der Welt werden und so unsere Wettbewerbsfähigkeit ausbauen und Arbeitsplätze nachhaltig sichern wollen“.

Zu Wort kam bei der unten im Video abrufbaren Online-Pressekonferenz auch Thierry Breton, EU-Kommissar für den Binnenmarkt. Er machte darauf aufmerksam, dass sauberer Wasserstoff eine Schlüsselrolle im Wettlauf um die Dekarbonisierung zahlreicher Wirtschaftszweige spiele. „Als Kernstück des Europäischen Green Deals wird erneuerbarer und kohlenstoffarmer Wasserstoff nicht nur zur Umstellung unserer Industrie auf grüne Energie beitragen, sondern auch bedeutende Geschäftsmöglichkeiten für EU-Unternehmen darstellen.“

Gemeinsame europäische Projekte – sogenannte IPCEIs – sind in Deutschland bisher im Bereich Batteriezellfertigung und Mikroelektronik angeschoben worden. Die Projekte koppeln gemeinsame Investitionsanstrengung kooperierender europäischer Unternehmen mit staatlicher Förderung. Ziel ist jeweils, Impulse im europäischen Binnenmarkt zu setzen, Innovationsfähigkeit zu forcieren und die globale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

