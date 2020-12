Bogotá erhält 120 der 470 georderten E-Busse von BYD

BYD hat die ersten 120 von insgesamt 470 Elektrobussen nach Kolumbien geliefert. Diese werden in der Hauptstadt Bogotá auf neun Buslinien verkehren. Die 350 restlichen E-Busse von BYD sollen ab dem ersten Quartal 2021 auf 30 weiteren Linien zum Einsatz kommen.

Zu den 120 Bussen gehören zwölf und neun Meter lange Modelle mit einer Fahrgastkapazität von 80 bzw. 50 Personen. Die Ladezeit beträgt laut dem chinesischen Hersteller 1,5 bis 2,5 Stunden und die Reichweite über 300 Kilometer, womit die benötigte tägliche Fahrleistung von 260 Kilometern problemlos erreicht werden könne, heißt es in einer Mitteilung von BYD. Aufgegeben wurde die Großbestellung vor gut einem Jahr, im November 2019.

Geladen wird die Flotte in einem neuen Depot im Stadtteil Fontibon, in dem 56 Doppelladestationen mit einer Leistung von 150 kW bereitstehen. Die Errichtung des Betriebshofs samt Ladegeräten und der Stromversorgung verantwortete Codensa, ein Joint Venture des italienischen Enel-Konzerns und der Bogota Energy Group. Drei weitere Depots mit Ladegeräten sollen in anderen Bezirken folgen, um die insgesamt 483 ausgelieferten oder bestellten E-Busse künftig zu beherbergen. Mit 470 werden fast alle von BYD gebaut.

byd.com