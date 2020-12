Tesla: Supercharger werden bereits von Dritten genutzt

Tesla hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder offen gezeigt, sein Supercharger-Netzwerk auch für andere Hersteller zu öffnen, wenn diese sich an den Kosten beteiligen. Nun hat Tesla-Chef Elon Musk auf Twitter erstmals bestätigt, dass die Supercharger bereits anderen E-Fahrzeugen zugänglich gemacht werden.

Dies geschieht laut Musk allerdings bisher „unauffällig“ und in geringem Umfang. Es gilt als wahrscheinlich, dass sich der Tesla-CEO unter anderem auf das Unternehmen Aptera bezieht. Das US-amerikanische Unternehmen hat kürzlich ein dreirädriges Solar-Elektroauto mit Schnellladefunktion präsentiert. Dem Portal „Inside EV“ fiel in diesem Kontext auf einem Foto auf, dass Aptera offenbar Teslas Supercharger-Technologie verwendete. Ob es noch weitere Hersteller gibt, die dies tun, bleibt unklar.

They are, although it’s kind low-key. Tesla Superchargers are being made accessible to other electric cars.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2020