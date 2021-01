BYD-ADL montiert E-Bus-Fahrgestelle künftig im UK

Die Partner Alexander Dennis Limited (ADL) und der britische Ableger von BYD haben angekündigt, die Fahrgestelle ihrer elektrischen Solo- und Doppeldeckerbusse für den britischen Markt ab der zweiten Jahreshälfte 2021 direkt in den ADL-Werken in Großbritannien zu montieren.



Bisher werden die Fahrgestelle für die Modelle Enviro200EV und Enviro400EV bei BYD in China gebaut und im Anschluss an ADL geliefert, um in Großbritannien die Karosserien aufzusetzen. Mit der Neuorganisation der Montage reagiert BYD-ADL nach eigenen Angaben auf die steigende Nachfrage nach emissionsfreien Fahrzeugen.

„Ich freue mich, dass wir unsere Partnerschaft im Bereich Elektrobusse auf die nächste Stufe heben und komplett emissionsfreie Busse für den britischen Markt in Großbritannien bauen“, äußert ADL-Präsident und -Geschäftsführer Paul Davies. „Damit stellen wir sicher, dass Investitionen in nachhaltige Verkehrsmittel für unsere Städte und Gemeinden im ganzen Land einen vollen wirtschaftlichen Nutzen bringen.“

Die Partner haben mit dem Envrio400EV eine E-Version des ikonischen roten Doppeldecker-Busses im Angebot, auch die einstöckige Variante Envrio200EV wird von Go Ahead und anderen Busbetreibern in Großbritannien eingesetzt. Der jüngste Auftrag umfasste die Lieferung von 29 E-Bussen an Busbetreiber National Express zum Einsatz in den englischen West Midlands. Seit dem Beginn der Partnerschaft im Jahr 2015 sei die Anzahl von ausgelieferten und bestellten Elektrobussen auf über 500 gestiegen, heißt es in einer Mitteilung von BYD Europe. Und: Mehr als 70 Prozent der in diesem Zeitraum in Großbritannien eingeführten Elektrobusse sei von BYD-ADL geliefert worden.

