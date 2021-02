Zwei weitere Ionity-Ladeparks in Wolfsburg am Netz

SPIE hat im Auftrag von Ionity zwei neue Schnellladestandorte in Wolfsburg errichtet und in Betrieb genommen. Der Standort am Forum AutoVision ist der zweite Schnellladepark und der kürzlich realisierte Schnellladepark am Detmeroder Markt der Dritte seiner Art in Wolfsburg.

Ein erster Ionity-Standort in Wolfsburg wurde bereits 2019 eröffnet, die eMobility-Station an der Braunschweiger Straße liegt auf dem Gelände einer ehemaligen Tankstelle. Die beiden neuen Standorte entstanden unter dem Dach der Initiative #WolfsburgDigital. Ein weiterer Standort ist im Allerpark geplant.

Der Auftrag am Detmeroder Markt umfasste die Installation der Ladesäulen inklusive der Verkabelung und Anschluss an das Netz, so SPIE in der Mitteilung. Der Ladepark bietet sechs Ladesäulen, an denen mit jeweils bis zu 350 kW geladen werden kann. SPIE ist als „multitechnisches“ Dienstleistungsunternehmen im Bereich Energie und Kommunikation aktiv. Bei der Elektromobilität ist SPIE unter anderem Bau-Partner von Ionity, SPIE Deutschland & Zentraleuropa ist aber auch Anteilseigner an der TankE GmbH. Das Joint Venture mit der RheinEnergie ist ein bundesweiter Full-Service-Anbieter für Ladeinfrastruktur.

Wolfsburg ist nicht nur mit bald vier Ionity-Schnellladeparks äußerst gut mit Ladeinfrastruktur versorgt. Volkswagen nutzt seine Heimatstadt für diverse Test-Einsätze, etwa bei den flexiblen Schnellladesäulen oder der 22-kW-DC-Wallbox. Alle öffentlichen Ladepunkte in Wolfsburg können über das GEOLIS-Portal der Stadt Wolfsburg eingesehen werden.

