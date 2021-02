Faurecia übernimmt Mehrheit an Drucktank-Spezialisten CLD

Der französische Zulieferer Faurecia hat die Mehrheit an CLD übernommen, einem der größten Hersteller von Hochdrucktanks in China. Damit setzen die Franzosen auf das weitere Wachstum des Wasserstoff-Markts in China.

Die Transaktion werde abgeschlossen, sobald die behördlichen Genehmigungen in China vorliegen, so das französische Unternehmen. Faurecia und CLD wollen laut der Mitteilung Wasserstofftanks für den chinesischen Markt entwickeln und herstellen. CLD mit Hauptsitz in Shenyang verfügt über zwei Werke in Liaoning mit einer Kapazität von 30.000 Tanks pro Jahr und liefert bereits H2-Tanks für asiatische Fahrzeughersteller.

Damit setzt Faurecia auf das weitere Wachstum des Wasserstoff-Markts in China. „Bis 2030 wird China einen Markt von mindestens einer Million Brennstoffzellenfahrzeugen repräsentieren“, sagt Mathias Miedreich, Executive Vice President von Faurecia Clean Mobility. „Durch unsere komplementären Technologien und unser industrielles Know-how werden wir die Führungsrolle von CLD weiter ausbauen.“

Faurecia betreibt ein Brennstoffzellen-Joint-Venture namens Symbio mit Michelin und erhielt im vergangenen Jahr einen Großauftrag von Hyundai zur Lieferung des Wasserstoffspeichersystems einschließlich 10.000 Tanks für die 1.600 H2-Lkw, die Hyundai auf den Schweizer Markt bringen will.

Man sehe sich in einer einzigartigen Position, „um Wasserstoffspeichersysteme und -verteilungsdienste sowie Brennstoffzellensysteme zu entwickeln“. Diese Bereiche (das Joint Venture Symbio mit einbezogen) würden 75 Prozent der Wertschöpfungskette des Systems repräsentieren, so Faurecia.

