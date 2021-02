DHL und Volvo Trucks starten E-Lkw-Projekt

DHL Freight und Volvo Trucks haben angekündigt, gemeinsam die Einführung von rein elektrischen, schweren Lkw für Regionalverkehre in Europa vorantreiben zu wollen. In einem Pilotprojekt in Schweden soll ein E-Lkw über längere Strecken getestet werden – und zwar ein Exemplar von Volvo.

Das gemeinsame Projekt umfasst den weltweit ersten Einsatz eines rein elektrischen Volvo FH Lkw mit einem kombinierten Gesamtgewicht von bis zu 60 Tonnen, der ab März zwischen zwei Logistikterminals von DHL Freight in Schweden verkehren wird. Die Strecke verläuft zwischen den schwedischen Städten Göteborg und Jönköping und beträgt einfach 150 Kilometer.

Während dieser Testphase erwarten Volvo und DHL wertvolle Erkenntnisse und Informationen zum Setup und zum Betrieb einer geeigneten Ladeinfrastruktur. „Mithilfe dieser Daten lässt sich das ideale Gleichgewicht zwischen Entfernung, Beladung und Ladepunkten im täglichen Straßentransport ermitteln“, heißt es in der Mitteilung des deutschen Logistik-Konzerns.

Die Lkw-Modelle Volvo FL Electric und Volvo FE Electric für die Distribution in urbanen Gebieten werden bereits in Serienproduktion hergestellt. Bei dem in dem schwedischen Projekt eingesetzten Fahrzeug handelt es sich aber um einen Volvo FH. Technische Daten zu diesem Fahrzeug geben DHL und Volvo Trucks in ihren nahezu wortgleich veröffentlichten Mitteilungen nicht an.

Die Strecke von 150 Kilometern soll der 60-Tonner offenbar ohne Zwischenladung schaffen. „Die Aufladung des Lkw erfolgt bei DHL in Jönköping und im Volvo Truck Center in Göteborg“, so Volvo. Die Ladeleistung und Ladedauer wird jedoch nicht genannt.

Volvo Trucks hatte im November 2020 angekündigt, im Laufe dieses Jahres bei allen Modellen eine Elektro-Version anbieten zu wollen. Damals wurde auch angegeben, dass ein E-Lkw „für anspruchsvolle und schwere Aufgaben im Fernverkehr“ in diesem Jahrzehnt folgen solle.

dpdhl.com, volvotrucks.de