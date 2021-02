EVBox kürt TSG zu Vertriebs- & Servicepartner in 30 Ländern

EVBox ist eine Vertriebs- und Service-Partnerschaft mit der TSG Group aus Frankreich eingegangen. Der Dienstleister wird für die Niederländer in 30 europäischen Ländern deren Ladelösungen samt Installation und Vor-Ort-Services anbieten. In den Niederlanden, Frankreich, Dänemark und Kroatien besteht die Kooperation bereits.

Wie die EVBox Group ausführt, wird die Partnerschaft den Verkauf, die Installation und die Wartung des kompletten Portfolios an AC- und DC-Ladestationen umfassen. Speziell Kunden, die im Kraftstoffeinzelhandel und Flottenmanagement tätig sind, könnten so von den Komplettlösungen der EVBox Group profitieren, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.

EVBox wird die Servicetechniker von TSG schulen, um reibungslose Vertrieb- und Wartungsleistungen in den 30 nicht näher präzisierten europäischen Ländern zu garantieren. Allein die Anzahl an Nationen spricht aber dafür, dass weite Teile des Kontinents abgedeckt werden. Bei der TSG Group handelt es sich nach eigenen Angaben um einen Spezialisten für die Energiedistribution im Mobilitätssektor mit Sitz in Plessis-Robinson nahe Paris. Das Unternehmen beschäftigt 4.000 Mitarbeiter in besagten 30 Ländern.

„Die strategische Partnerschaft mit EVBox Group ist ein wichtiger Schritt für TSG, um führender Anbieter von Dienstleistungen in der Elektromobilitätsbranche zu werden“, äußert Jean-Marc Bianchi, Geschäftsführer und CEO der TSG Group. Das Produktportfolio der EVBox Group und ihr globales Netzwerk an Kunden und Partnern passe perfekt zur Organisation, den Werten und dem Kundenstamm von TSG.

Kristof Vereenooghe, Geschäftsführer und CEO der EVBox Group, ergänzt, dass es ihn freue, mit dieser Partnerschaft Kunden in ganz Europa End-to-End-Ladelösungen anbieten zu können. „Als zentraler Ansprechpartner wird TSG ihren Kunden und Energieversorgern den Übergang zur Elektromobilität mit unseren Ladelösungen so einfach wie möglich machen. Wir von EVBox Group freuen uns, unser Fachwissen und unsere Lösungen anzubieten, damit die Techniker von TSG den Kunden bei der Elektrifizierung ihrer Unternehmen helfen können.“

