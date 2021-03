DB Regio Bus bestellt fünf E-Busse bei BYD

Die Deutsche Bahn hat für ihre Busverkehrssparte DB Regio Bus erstmals bei dem chinesischen Hersteller BYD Elektrobusse bestellt. Zunächst werden im Laufe dieses Jahres fünf elektrische 12-Meter-Busse von BYD bei DB Regio Bus im baden-württembergischen Ettlingen in Betrieb gehen.

Dabei kommt erstmals die jüngste Generation des 12-Meter-Niederflurbusses von BYD mit vergrößerter Batterie-Kapazität (422 kWh) zum Einsatz, wie der chinesische Hersteller mitteilt. Diese Version des schlicht eBus genannten Modells hatte BYD 2019 auf der Busworld vorgestellt. Das Modell soll sich nicht nur durch die neue Batterie, sondern auch eine neue Klimaanlage, 6-in-1-Steuerung sowie das Fleetlink-Flottenmanagementtool von BYD auszeichnen.

Darüber hinaus haben beide Unternehmen laut der BYD-Mitteilung einen Rahmenvertrag unterzeichnet, der den Weg für „weitere Bestellungen im Jahr 2021“ ebnen soll. Zu den Inhalten dieser Vereinbarung machen die Chinesen aber keine weiteren Angaben.

„Diese wichtige Bestellung ist ein Indiz für das Vertrauen, das die Deutsche Bahn in unser meistverkauftes 12-Meter-Produkt der neuesten Generation setzt“, sagt Isbrand Ho, Geschäftsführer von BYD Europe. „Darüber hinaus ist der Auftrag eines so hochkarätigen öffentlichen Verkehrsunternehmens die Akzeptanz der Marke BYD allgemein auf dem deutschen Busmarkt.“

Es ist für BYD der zweite E-Bus-Auftrag aus Deutschland, nachdem im Oktober 2020 bereits 22 Fahrzeuge an die Verkehrsbetriebe in Gelsenkirchen und Bochum übergeben wurden. Bei diesen 2019 bestellten Fahrzeugen handelt es sich aber noch um die Vorgänger-Generation.

BYD gibt in der Mitteilung nicht an, wo die Fahrzeuge für DB Regio Bus gebaut werden. Das Unternehmen verfügt aber über ein Elektrobus-Werk in Ungarn. Von der Anlage in Komárom werden jedoch die meisten europäischen Märkte bedient. Im Dezember wurde bekannt, dass BYD offenbar den Ausbau des Ungarn-Werks plant – von derzeit 200 auf dann 1.000 Fahrzeuge pro Jahr.

