BMW und NewMotion weiten Kooperation aus

Der niederländische Ladeinfrastruktur-Anbieter NewMotion und BMW haben angekündigt, ihre Ladeinfrastruktur-Partnerschaft nun nach Österreich und Italien auszuweiten. Die Kooperation für Deutschland besteht seit November 2020.

Im Rahmen der Vertriebs-Kooperation können die Kunden – künftig eben auch in Österreich und Italien – beim Kauf eines elektrischen BMW oder Mini einen intelligenten Ladepunkt von NewMotion erwerben und auf die Services des Unternehmens zurückgreifen. In der Mitteilung nennt NewMotion als Beispiel Beratung, Installation und Kundenservice. Auch Bestandskunden sollen auf die Wallbox- und Service-Angebote zurückgreifen können.

Die Kooperation in Deutschland hatten BMW und NewMotion am 23.11.2020 verkündet – also einen Tag vor dem Start der Wallbox-Förderung über die KfW. In Deutschland gehört auch ein Grünstrom-Tarif von Shell Energy zum Angebotspaket, wodurch die Ladestation von NewMotion die Kriterien der KfW für den 900-Euro-Zuschuss erfüllt. Ob dieses Angebot auch in Österreich und Italien besteht, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

„Wir freuen uns, dass die BMW Group NewMotion als Partner für Ladelösungen für seine Kunden und Händler ausgewählt hat“, sagt Klaus Schmidt-Dannert, Regional Manager DACH bei NewMotion. „Unsere intelligenten Ladepunkte und unsere Zusatzleistungen ermöglichen Autofahrern einen nahtlosen Umstieg auf die E-Mobilität. Damit bringen wir die Energiewende voran.“

Anfang Februar 2021 hatte NewMotion zudem eine Vertriebs-Kooperation mit Alphabet geschlossen, einem zur BMW Group gehörenden Flottenmanager. NewMotion selbst gehört seit 2017 zu Shell.

Quelle: Info per E-Mail