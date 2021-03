Dacia Spring ab 20. März vorbestellbar

Dacia wird am 20. März die ersten Vorbestellungen für sein Elektromodell Spring öffnen. Nun hat die Renault-Marke nähere Details zum Serienmodell sowie erste Preise genannt. So soll das Privatkunden-Modell in Frankreich zu Listenpreisen ab 16.990 Euro starten.

Wie bei der Vorstellung des Spring im vergangenen Jahr angekündigt, soll es drei Versionen des Elektro-Dacias geben. Das genannte Privatkundenmodell ist ab dem 20. März vorbestellbar und soll ab Herbst 2021 ausgeliefert werden. In der Basisversion „Confort“ ist eine manuelle Kilmaanlage, ein Bluetooth-Radio sowie ein Mode-2-Ladekabel für Steckdosen enthalten. Ein Mode-3-Kabel für öffentliche Ladestationen kostet 250 Euro Aufpreis. Die Basisfarbe ist weiß, die drei Metallic-Lackierungen kosten 500 Euro mehr.

In dem „Confort Plus“ genannten Modell für 18.490 Euro (in Frankreich) ist ein Sieben-Zoll-Navi mit Smartphone-Anbindung enthalten, ein anderes Interieur sowie eine der drei Metallic-Lacke. Auch das Ersatzrad, das bei „Confort“ noch 180 Euro Aufpreis kostet, ist hier inklusive. Das Mode-3-Ladekabel muss der Kunde auch hier mit 250 Euro extra zahlen. Die CCS-Option mit 30 kW Ladeleistung kostet 600 Euro Aufpreis, beim Basismodell ist sie nicht erhältlich.

Zudem gibt es noch eine Business-Version für das Carsharing und Geschäftskunden. Diese Variante ist laut der aktuellen Mitteilung in Frankreich mit 16.800 Euro eingepreist. Das Business-Modell ist nur in einer Ausstattung erhältlich. Grundsätzlich ähnelt die Serienausstattung dem Privatkundenmodell, hier sind aber immer die Vorbereitung für das Carsharing sowie vier Fußmatten enthalten. Alle weiteren Features der Privatkunden-Version sind als Extras zu haben – also das Navi im „Techno Pack“ (450 Euro), das Ersatzrad (180 Euro), das Mode-3-Kabel (250 Euro) sowie die CCS-Option (600 Euro).

Das Business-Modell soll unter anderem im Renault-eigenen Carsharing Zity eingesetzt werden. Aber auch von dem E-Carsharer Leclerc hat Dacia bereits eine Bestellung über 3.000 Fahrzeuge erhalten. Diese Version soll bereits ab März erhältlich sein, so Dacia.

Die dritte Version ist das Cargo-Modell, das bis zu 1.100 Liter Ladevolumen bieten soll – anstelle der 300 Liter bzw. 600 Liter mit umgeklappten Rücksitzlehnen der beiden anderen Modelle. Bei der Ankündigung wurde noch ein Ladevolumen von 800 Litern genannt. Die Nutzlast soll bei 325 Kilogramm liegen. Da diese in der Klasse N1 zugelassene Version erst Anfang 2022 verfügbar sein soll, hat Dacia hier noch keine Preise kommuniziert.

Der Spring ist 3,73 Meter lang, 1,62 Meter breit und 1,49 Meter hoch. Der Radstand von 2,42 Metern soll auch größeren Mitfahrern genügend Platz bieten. An Wechselstrom soll der Spring mit bis zu 6,6 kW laden können. An einer Wallbox mit 3,7 kW liegt die Ladezeit bei weniger als acht Stunden, mit 7,4 kW oder mehr sind es fünf Stunden. Optional ist soll auch ein 30-kW-DC-Lader verfügbar sein, die Ladeleistung wird angesichts der Batteriegröße aber nicht über den gesamten Ladevorgang verfügbar sein: Dacia spricht in der Mitteilung von „weniger als einer Stunde auf 80 Prozent“.

Der Dacia Spring ist bekanntlich eine Adaption des in China verkauften Renault-Modells City K-ZE, welches dort seit September 2019 verkauft wird. Preise für Deutschland sind noch nicht bekannt. Sobald diese verfügbar sind, werden wir den Artikel aktualisieren.

