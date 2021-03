UK: Ecotricity und Gridserve modernisieren Electric Highway

Der in die Jahre gekommene Electric Highway, das von Ecotricity betriebene Ladestationen-Netzwerk entlang der britischen Autobahnen und Hauptstraßen, soll umfassend modernisiert werden.

Das ist das Ziel einer nun verkündeten Kooperation von Ecotricity mit Gridserve, dem Betreiber des im Dezember 2020 eröffneten ersten von über 100 geplanten Electric Forecourt genannten HPC-Schnellladeparks in Großbritannien. Um die Modernisierung voranzubringen, beteiligt sich Gridserve mit 25 Prozent am Electric Highway und bringt seine technische Expertise für das Upgrade des Ladenetzes ein, das künftig auch einen Support rund um die Uhr bieten soll.

Im ersten (bereits gestarteten) Schritt werden sämtliche vorhandenen Ladestationen des Electric Highway durch neue sogenannte Multi Charger (CCS, CHAdeMO und einer AC-Lademöglichkeit) ersetzt, an denen kontaktlos bezahlt werden kann. Dieses Vorhaben soll im Sommer dieses Jahres abgeschlossen sein. Im zweiten Schritt werden an jedem Standort weitere sechs bis zwölf Hochleistungsladepunkte mit einer Leistung von bis zu 350 kW installiert. Der erste Standort soll im April in der englischen Stadt Rugby in Betrieb gehen.

Der Electric Highway wurde 2011 ins Leben gerufen, um den ersten Elektroautos die Fahrt durch ganz Großbritannien zu ermöglichen, wie Ecotricity in einer Mitteilung schreibt. In der Zwischenzeit sind die Ladeleistungen jedoch immer weiter gestiegen, weshalb der Ausbau des Ladenetzwerkes als notwendig angesehen wird.

Die Finanzierung des Programms erfolgt durch Hitachi Capital, Anteilseigner von Gridserve. Das Investitionsvolumen wird auf rund 30 Millionen britische Pfund geschätzt.

